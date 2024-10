VALERIO PICCOLO, IL “SENSO” DI “PARTHENOPE”

È in digitale “SENSO” (https://metatrongroup.lnk.to/senso),o l’album del musicista e cantautore VALERIO PICCOLO. Il disco contiene “E SI’ ARRIVATA PURE TU”, la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino “PARTHENOPE”. Il brano prodotto da Pino Pecorelli è uscito in due versioni: piano e archi e chitarra.

“SENSO” è un album intimo che esplora la ricerca di sé e la quotidianità, racconta le piccole sfide di ogni giorno e la bellezza che si trova negli attimi più semplici. Un disco che, attraverso testi sinceri e melodie calde, cattura momenti di introspezione ma anche di serenità, come un dialogo costante con sé stessi, fatto di riflessioni, speranze e accettazione.

Di seguito la tracklist di “SENSO”: “Senso”; “E si’ arrivata pure tu”; “Le finestre degli altri”; “Piano”; “Svegliami”; “L’orso”; “Il ponte”; “L’essenza”; “E si’ arrivata pure tu – guitar version”.

«Sicuramente è il mio disco più intimo. Degli album che ho scritto, è quello in cui mi metto più a nudo, in cui parlo più di me e delle mie riflessioni sul senso della vita – spiega Valerio Piccolo –. È un disco che racconta di distanze e riavvicinamenti, di partenze e ritorni, del tempo che scorre, di come gestirlo e come rallentarlo per guardare meglio le cose. È una specie di bilancio, forse, la chiusura di un cerchio ma al tempo stesso un punto di ripartenza. È un viaggio verso il dentro, verso il profondo. E per parlare di me in questo modo avevo bisogno di un ambiente sonoro che fosse anch’esso intimo, e che mi rispecchiasse. Di un vestito su misura».

www.valeriopiccolo.com/it/



di Daniela Dall’Acqua

Foto ufficio stampa

Video https://youtu.be/mTU2205bNOc?si=6pv3BPr35wK9eVAt