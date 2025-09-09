Valigia sospetta sui binari, intervengono gli artificieri dei Carabinieri

Militello in Val di Catania: Nel pomeriggio, personale di RFI Italia S.p.A. ha segnalato al numero unico di emergenza 112 la presenza di una valigia nera abbandonata a bordo dei binari della tratta ferroviaria Militello–Vizzini.

La comunicazione è stata quindi inoltrata ai Carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania che, già presenti sul territorio in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Della Stella Patrona di quel Comune, hanno subito raggiunto il posto della segnalazione, individuando il bagaglio in prossimità della linea ferrata e attivando, non conoscendone il contenuto, le previste misure di sicurezza.

Avuta la conferma dell’effettiva presenza dell’involucro sospetto da parte dei militari della Stazione di Militello, la Compagnia Carabinieri di Palagonia ha subito richiesto l’intervento degli artificieri dell’Arma dei Carabinieri, in forza al Comando Provinciale di Catania. Questi, muniti di attrezzature e strumenti tecnologici per la gestione di involucri sospetti, hanno raggiunto in tempi rapidi l’area segnalata per effettuare le verifiche necessarie. Nel frattempo, i Carabinieri intervenuti per primi hanno richiesto la momentanea interruzione della circolazione ferroviaria sul tratto interessato e, contestualmente, hanno proceduto a bloccare il transito di veicoli lungo la strada adiacente, così da consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza.

Gli specialisti, una volta arrivati, hanno constatato che la valigia era posizionata in maniera sopraelevata rispetto al piano stradale e hanno pertanto ritenuto opportuno procedere al suo spostamento in un luogo più adatto agli accertamenti, utilizzando la tecnica della “tiranteria”. Questa manovra consiste nell’agganciare l’involucro con lunghi tiranti e trascinarlo fino a un punto protetto, mentre gli operatori restano al riparo dietro il mezzo in dotazione.

Spostato il bagaglio in un’area sicura, è stato sottoposto a un controllo radiografico, che ha permesso di escludere la presenza di dispositivi o meccanismi riconducibili a ordigni esplosivi. Successivamente, sempre con la dovuta cautela, i militari hanno proceduto all’apertura, rinvenendo al suo interno un fucile ad aria compressa calibro .68 di libera vendita, 176 bombolette di ricarica a gas e sette confezioni di munizioni compatibili con l’arma.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato per ulteriori approfondimenti da parte dei Carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania.