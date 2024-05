Vallelunga di conferme per i Pata Talenti Azzurri FMI impegnati nel Dunlop CIV 2024

Il secondo appuntamento stagionale del Dunlop CIV 2024 svoltosi all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga ha riservato conferme importanti da parte dei Pata Talenti Azzurri FMI.

Nella classe PreMoto3 i giovani piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack si sono riconfermati grandi protagonisti, riuscendo a monopolizzare il podio in Gara 1 con, nell’ordine, Cristian Borrelli, Edoardo Savino e Gionata Barbagallo ai primi tre posti.

Proprio Cristian Borrelli (Bucci Moto Factory) ha sbancato il weekend capitolino del Dunlop CIV PreMoto3, conquistando la vittoria nelle due gare in programma. Una doppietta che gli consente di appropriarsi della seconda posizione in campionato a soli 3 punti dal capo-classifica Gionata Barbagallo (Team Echovit Pasini Racing), con un terzo ed un quarto posto detentore della tabella leader tricolore di categoria.

Quarto nella generale altresì l’esordiente Lorenzo Pritelli (Bucci Moto Factory), quarto e settimo nelle due gare, con un altro rookie del calibro di Edoardo Savino (Team Leopard Academy by Roc’N’Dea) confermatosi ad altissimi livelli con il secondo posto di Gara 1. Un podio all’attivo anche per il rientrante Matteo Gabarrini (Team Echovit Pasini Racing), positivo terzo in Gara 2 dopo una sfortunata gara del sabato.

Le “quote rosa” del gruppo dei Pata Talenti Azzurri FMI anche a Vallelunga hanno riservato dei traguardi prestigiosi con Luana Giuliani (Angeluss Team) settima in campionato, mettendosi in mostra con un undicesimo posto in Gara 1 ed un superlativo sesto nella corsa di domenica. Non da meno Elisabetta Monti (AC Racing Team), dodicesima sabato, confermandosi a sua volta nell’élite del Dunlop CIV PreMoto3.

Passando alla classe Moto3, proseguono il loro percorso di crescita al debutto nella categoria i due Pata Talenti Azzurri FMI in sella alle BeOn dell’AC Racing Team. Il Campione Italiano PreMoto3 in carica Edoardo ‘Edos’ Liguori ha concluso quarto e quinto mentre Pierfrancesco Venturini, leader della Coppa Italia Junior, si è classificato quarto in Gara 2.

Le soddisfazioni del progetto Pata Talenti Azzurri FMI si estendono anche al Mondiale Moto3 con la superlativa prestazione di Luca Lunetta al Gran Premio di Catalogna del Mondiale Moto3 svoltosi, nel medesimo fine settimana del 25-26 maggio, al Circuit de Barcelona-Catalunya. Con i colori della SIC58 Squadra Corse ha concluso settimo in gara, mettendosi in mostra nel gruppo di testa della serie iridata.

Roberto Sassone, Direttore Tecnico Velocità FMI: “Un weekend iniziato con diverse problematiche nel trovare la quadra a causa delle mutevoli condizioni metereologiche, ma nel suo prosieguo ha visto i Talenti Azzurri sempre protagonisti della PreMoto3. I primi quattro posti nelle qualifiche e nella corsa del sabato sono stati ad appannaggio dei nostri piloti con Cristian Borrelli, Edoardo Savino, Gionata Barbagallo e Lorenzo Pritelli, con quest’ordine, al traguardo di Gara 1. L’indomani si stava profilando un bis, ma sfortunatamente Savino è finito a terra, lasciando in ogni caso il podio a Matteo Gabarrini che si è riscattato dopo una sfortunata Gara 1. Archiviamo pertanto questo secondo round con Barbagallo in testa alla classifica e Borrelli secondo grazie ad una spettacolare doppietta, con grandi risultati anche da parte delle nostre Luana Giuliani ed Elisabetta Monti, in evidenza nel secondo gruppo di testa, andando davvero molto forte in tutti i turni di prove e nelle gare. Purtroppo in Moto3 stiamo incontrando qualche difficoltà con Edos Liguori e Pierfrancesco Venturini che hanno vissuto un altro weekend di esperienza, ma nelle prossime settimane affronteranno con la loro squadra dei test con il chiaro intento di risalire posizioni in classifica dal prossimo round in programma al Mugello. Il fine settimana inoltre ci ha riservato la grandissima soddisfazione di Luca Lunetta protagonista del Mondiale Moto3, rappresentando di fatto il coronamento dei nostri obiettivi: far crescere un pilota dal CIV passando alla JuniorGP fino al Motomondiale. La sua gara-capolavoro rappresenta per noi una ragione d’orgoglio ed un doppio-regalo: di compleanno per lui e per tutti noi che ci abbiamo sempre creduto! Un ringraziamento come sempre a tutto il gruppo di lavoro con Alessandro Brannetti e Marco Di Marcello presenti a Vallelunga, con il nostro reso possibile grazie all’inesauribile apporto di Marzio Leoncini e di Simone Folgori“.

Questo fine settimana al Mugello Circuito, teatro del Gran Premio motociclistico d’Italia, Luca Lunetta come sempre rappresenterà i Pata Talenti Azzurri FMI nel Mondiale Moto3, mentre nella Red Bull MotoGP Rookies Cup affronteranno il loro terzo appuntamento stagionale Edoardo Boggio, Giulio Pugliese e Leonardo Zanni.

