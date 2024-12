Valorizzare i centri storici, eliminare barriere architettoniche significa mettere in sicurezza le persone con disabilità

Interessante incontro promosso dall’ UNMS Cosenza . Foriero di riflessioni l’ incontro promosso dall’unione nazionale mutilati per servizio U.n.m.s., sede provinciale di Cosenza presieduta da Carmine Vizza, sul tema : Centri storici e barriere architettoniche”.

L’ evento che si è svolto al Chiostro di Sant’ Agostino del Museo dei Brettii e degli Enotri è stato moderato dall’ avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali e Commissaria UNMS di Reggio Calabria che ha affermato come lo scopo dell’ incontro è quello di offrire spunti di riflessione sull’ accessibilità nei centri storici , sulla promozione della più ampia fruizione dei beni culturali e sulla valorizzazione dei percorsi di inclusione delle persone con disabilità. Insigni i relatori che hanno preso la parola dopo i saluti istituzionali del Presidente UNMS COSENZA Carmine Vizza, promotore dell’ evento che ha sottolineato come l’ accessibilità dei siti e dei beni culturali quali musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici, deve essere considerata non solo come obiettivo da perseguire in base alle norme vigenti ma come mezzo per raggiungere importanti traguardi di inclusione sociale.

Di accessibilità e fruizione alle persone con disabilità dei siti ha parlato anche la Direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri Maria Cerzoso.

Sull’ inaccessibilita’ negli antichi borghi storici con case in pietra, stradine ripide, piccole piazzette, lunghe scalinate, è intervenuta in video-collegamento la Presidente della Fish Calabria ( federazione italiana per il superamento dell’ handicap) Annamaria Coppedè punto di riferimento per le politiche regionali sulla disabilità che ha aggiunto come esistono tanti tipi di barriere architettoniche da quelle fisiche, sensoriali, cognitive, percettive a barriere di comunicazione, sociali, di genere per l’ eliminazione delle quali occorre lavorare su strategie condivise. Su emergenza e barriere architettoniche si è soffermato il Presidente dell’ associazione Soccorso senza barriere operante nel settore della Protezione civile, socio sanitario e socio assistenziale Gianfranco Simone che ha affermato come l’eliminazione delle barriere architettoniche è indispensabile per mettere in salvo e porre in sicurezza le persone con disabilità. Sull’autonomia delle persone con disabilità è intervenuto in videocollegamento il Presidente della Fand Calabria ( federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità) Maurizio Simone che ha proiettato delle slides sulle barriere architettoniche e la progettazione universale mettendo in evidenza la necessità del confronto, dell’ ascolto e della condivisione delle esigenze delle persone con disabilità. Le conclusioni della prima parte dell’ incontro sono state rese dal Presidente U.N.M.S. Calabria Antonio Sabatino che ha dichiarato come parlare di eliminazione di barriere architettoniche oggi sia inaccettabile e che sia fondamentale la cooperazione tra le varie organizzazioni che si occupano di persone con disabilità .Una buona cooperazione allo sviluppo fa bene a tutte le persone con disabilità ha concluso Sabatino che ha accennato anche all’ auspicata riforma sulla disabilità che si preannuncia rivoluzionaria sia nelle normative che nell’ aspetto funzionale. Che l’ arte sia per tutti e che le bellezze di un territorio debbano essere accessibili a tutti ( in base alla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità) è stato l’ incipit di presentazione del libro ” Raccontando la Calabria: una nuova alba per la mia terra di Gianpiero Taverniti, scrittore appassionato che ha dedicato la sua vita a raccontare e promuovere le bellezze della Calabria. Un testo capace di trasmettere la giusta consapevolezza delle ricchezze della Calabria che vanno difese e tutelate da tutti.

L’accessibilità alle bellezze artistiche del territorio descritte nel libro, è stato detto, non è solo un valore ed un dovere etico perché raggiungerla porterebbe benefici sociali e creerebbe opportunità economiche e turismo. Vivace e dinamica l’ intervista curata dalla Paratore allo scrittore che ha dichiarato come sia necessario conoscere il passato per costruire il futuro. Nella guida edita Leonardo Ancona l’ autore racconta col cuore cinque province con sette luoghi visitati per ciascuna di esse in cui sono evidenziate le bellezze paesaggistiche, valenze artistiche e tesori archeologici. Non mancano nel libro riferimenti alla cucina Calabrese ed aneddoti e racconti degli anziani del territorio ricchi di storia e tradizioni tramandate nei secoli.

L’ evento si è concluso con la lettura della poesia : : la Calabria una femmina sola “scritta dallo stesso autore Taverniti.