Valter Pierangioli e Lorenzo Bertelli leader al Rally del Brunello

Valter Pierangioli, su Ford Sierra RS Cosworth, comanda nel confronto storico mentre, al vertice di quello moderno, è Lorenzo Bertelli, in gara su Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid.

MONTALCINO (SI) -Si è conclusa con le leadership di Valter Pierangioli nel confronto storico e di Lorenzo Bertelli in quello moderno, la prima giornata di gara proposta dal Rally del Brunello, appuntamento organizzato da Scuderia Etruria SCRL in collaborazione con Deltamania Montalcino. La gara, che coinvolgerà anche nella giornata di domani le province di Siena e Grosseto, ha mandato in archivio le prime tre prove speciali, La Sesta, Seggiano e Cosona.

A prevalere nel confronto valido per il Campionato Italiano Rally Storico, in vista della giornata conclusiva di domani, è il locale Valter Pierangioli. Il pilota di Montalcino, al volante della Ford Sierra RS Cosworth condivisa con Michela Baldini, è riuscito a prevalere nella totalità delle prove disputate, con tre primati valsi ben trentuno secondi di margine sul primo inseguitore, “Lucky” Battistolli, in gara su Lancia Delta Integrale ed affiancato da Fabrizia Pons. Come terza forza della gara si è elevata la Ford Escort RS di Andrea Tonelli e Roberto Debbi, interessata dalla sostituzione del radiatore al parco assistenza di Buonconvento ma comunque al vertice del 3° Raggruppamento. La classifica provvisoria relativa alle prime cinque posizioni vede, in quarta piazza, la Lancia Delta Integrale del locale Niccolò Fedolfi, con Livio Ceci alle note, seguita dalla Ford Escort RS di Alessandro Nerobutto e Giulia Zanchetta. A prevalere tra gli esemplari di 2° Raggruppamento è attualmente la Ford Escort MK I di Domenico Mombelli e Luigi Bariani.

Lorenzo Bertelli, su Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid, sta invece comandando il confronto moderno. Il pilota aretino, affiancato per la prima volta da Alessandro Franco con il supporto del Toyota Gazoo Racing WRT – squadra vincitrice, per il quarto anno consecutivo, del titolo Costruttori nel World Rally Championship – ha chiuso la prima giornata di gara con tre primati. Seconda posizione per Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, su Skoda Fabia, interpreti di un acceso confronto con Edoardo Bresolin e Rudy Pollet, tornati in gara dopo aver interrotto il digiuno agonistico appena una settimana fa, a Tandalò, dopo un anno di assenza su fondo sterrato. Quarta posizione per il campione del FIA European Rally Championship, il diciannovenne svedese August, alla sua seconda gara su Skoda Fabia Rally2, condivisa con Johan Grönvall. A chiudere la top-five provvisoria sono Alessandro Taddei e Andrea Gaspari, su Skoda Fabia. Davide Pesavento e Alessandro Michelet, su Peugeot 208 Rally4, detengono la leadership nel confronto a due ruote motrici, grazie ad una performance valsa la decima posizione assoluta.

Domani, le rimanenti sette prove speciali in programma, con la partenza dallo stadio prevista alle ore 7:00 e le successive operazioni di parco assistenza, per quindici minuti, a partire dalle ore 7:05. Ad accendere l’agonismo sarà una “classica” del Rally del Brunello, la prova speciale Castiglion del Bosco, di 7,02 km: i suoi fondi sterrati, alle ore 7:51, saranno il primo impegno di un trittico che si completerà con la disputa delle prove speciali La Sesta (ore 8:15) e Cosona (ore 9:04), tratti già affrontati dagli equipaggi nella giornata precedente. Ad intervallare il giro di speciali saranno i trenta minuti di parco assistenza – a Buonconvento – ed i trentacinque del riordinamento “Caparzo”, alle ore 10:19. Il secondo giro di prove speciali del sabato è in programma alle ore 11:18 sulla Castiglion del Bosco, alle ore 11:42 su La Sesta ed alle ore 12:31 sulla Cosona. Le ultime fasi di parco assistenza sono previste alle ore 13:01 mentre, seguite da un altro riordinamento – sempre ospitato dal marchio Caparzo – e dallo svolgimento dell’ultima prova speciale in programma, la Castiglion del Bosco delle ore 14:45. L’arrivo, in Piazza del Popolo a Montalcino, è in programma alle ore 15:05.

Nelle foto (free copyright Actualfoto): Valter Pierangioli, su Ford Sierra Cosworth e Lorenzo Bertelli, leader nel confronto moderno su Toyota GR Yaris Rally1.

