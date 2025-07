Valverde e Gravina di Catania. Sanità territoriale al centro del confronto tra Asp di Catania e Comuni del Distretto

Sopralluoghi del direttore generale Laganga Senzio al nuovo Poliambulatorio di Valverde e al cantiere della Casa della Comunità di Gravina di Catania.

Nella mattina l’incontro con i Sindaci. Al centro il potenziamento dell’assistenza territoriale secondo il DM 77 e la promozione dei servizi digitali con la piattaforma ASPConTe.

Gravina di Catania-Valverde – Sinergia con i Comuni e potenziamento della rete territoriale nell’ottica del DM 77/2022 al centro degli incontri odierni del direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, con i sindaci del Distretto sanitario di Gravina di Catania.

Il dialogo con i Comuni e la visita al Poliambulatorio di Valverde

Nella mattina il sopralluogo presso il nuovo Poliambulatorio di Valverde, in Via Dante Alighieri 43, dove dal 7 luglio sono stati trasferiti gli ambulatori del PTA di Gravina di Catania.

Al sopralluogo erano presenti il sindaco di Valverde, Domenico Caggegi; il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso; il direttore del Distretto Sanitario di Gravina di Catania, Carmelo Sambataro.

Presso la nuova sede di Valverde sono attivi gli ambulatori di allergologia, angiologia, cardiologia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, fisiatria, fisiokinesiterapia (FKT), nefrologia, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, reumatologia e urologia. L’ambulatorio di odontoiatria è stato invece trasferito presso il Poliambulatorio di Via Gabriele D’Annunzio, 60, a Catania.

Il sopralluogo è stato preceduto da un incontro a Valverde, presso Villa Cosentino, con i sindaci del Distretto, finalizzato a un confronto su temi legati ai servizi sanitari territoriali, nonché su aspetti gestionali e procedurali.

«È stata un’occasione importante per confrontarci direttamente con i sindaci del Distretto e rafforzare il dialogo tra l’Azienda e il territorio – ha dichiarato il direttore generale Laganga Senzio – Insieme abbiamo affrontato temi cruciali per il potenziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari, condividendo la visione di una rete territoriale sempre più vicina ai cittadini. Il trasferimento temporaneo degli ambulatori si inserisce in questo percorso: un passaggio necessario per consentire l’avvio dei lavori della nuova Casa della Comunità di Gravina. Al termine degli interventi, le attività torneranno nella loro sede originaria, mentre la struttura di Valverde continuerà a rappresentare un punto di riferimento per l’assistenza territoriale».

Presenti per l’occasione, oltre ai sindaci Caggegi e Giammusso, e al direttore del Distretto, Sambataro, anche il sindaco di Viagrande, Salvatore Faro; il vice sindaco di Pedara, Mario Laudani; l’assessore Andrea Cavarra, per il Comune di San Pietro Clarenza; l’assessore Concetto Russo, per il Comune di Trecastagni; il dirigente dell’area amministrativa del Comune di Sant’Agata Li Battiati, in rappresentanza del sindaco; e altri dirigenti dei Comuni del Distretto.

Sanità digitale: focus su ASPConTe e sinergie locali

Durante la riunione è stata, inoltre, illustrata la piattaforma digitale ASPConTe, l’innovativo ecosistema progettato per facilitare l’accesso ai servizi sanitari dell’Asp di Catania.

ASPConTe comprende attualmente due web app:

ASPConTe-Prenotazioni , che consente di prenotare visite ed esami in modo rapido e intuitivo, senza necessità di SPID;

, che consente di prenotare visite ed esami in modo rapido e intuitivo, senza necessità di SPID; ASPConTe–Servizi Territoriali, che permette di gestire comodamente da casa tutte le pratiche ordinarie legate all’assistenza territoriale, incluse le richieste di protesi, presidi e ausili sanitari, senza necessità di SPID.

Alla piattaforma si accede dal sito aspct.it tramite il banner in homepage o direttamente digitando aspct.it/aspconte.

«Desidero ringraziare il direttore generale per la sua presenza oggi a Valverde e per il dialogo costruttivo avviato con i sindaci del Distretto – ha detto il sindaco Caggegi – Durante l’incontro sono state affrontate numerose questioni, con l’obiettivo comune di rafforzare la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari sul territorio. Il nuovo presidio sanitario di Valverde si inserisce pienamente in questo percorso: una struttura che offrirà servizi fondamentali a un’ampia utenza e rappresenterà un punto di riferimento importante per il potenziamento dell’assistenza territoriale».

Casa della Comunità di Gravina: sopralluogo e prospettive future

Successivamente, il direttore generale, accompagnato dal Sindaco di Gravina di Catania, si è recato presso la sede del Distretto Sanitario di Gravina, in Via Monti Arsi, per verificare lo stato di avanzamento del cantiere della Casa della Comunità. Ad accoglierli il direttore del Distretto.

«Il sopralluogo al cantiere della Casa della Comunità di Gravina ci ha confermato che i lavori stanno proseguendo nei tempi previsti – ha detto Laganga Senzio – Si tratta di un’infrastruttura strategica per l’assistenza territoriale, in linea con le disposizioni del DM 77/2022, che realizzerà un modello innovativo di integrazione tra servizi sanitari e sociali. La collaborazione con i Comuni e con i professionisti del territorio sarà fondamentale per rendere questa struttura un punto di riferimento reale e efficace per i cittadini».

«La visita di oggi – ha aggiunto Giammusso – ci ha permesso di verificare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori della futura Casa della Comunità di Gravina, che stanno procedendo in modo impeccabile. Come Comune capofila del Distretto, siamo pienamente coinvolti in questo importante processo di innovazione dell’assistenza territoriale. La Casa della Comunità rappresenta una nuova frontiera per l’accoglienza e la presa in carico dei cittadini, consentendo un approccio più integrato, consapevole e vicino ai reali bisogni della popolazione. Partecipare da protagonisti a questo percorso di trasformazione è per noi motivo di orgoglio e testimonia l’impegno della nostra comunità nel costruire una sanità pubblica più efficiente e accessibile».

Com. Stam. + foto