Vampe di S. Giuseppe. Interventi interforze, in città e provincia, a tutela dell’incolumità pubblica

Continua senza sosta il piano operativo di controllo del territorio previsto in occasione della ricorrenza di San Giuseppe.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco e della Rap, suddivise su tutto il territorio cittadino, stanno effettuando una capillare attività di monitoraggio e osservazione volte a individuare e rimuovere cataste di legno e suppellettili vari.

Fondamentale l’apporto fornito dall’alto dagli elicotteri del Nucleo Elicotteri Carabinieri Palermo – Boccadifalco e della Guardia di Finanza che, da stamane, continuano a sorvolare il cielo del capoluogo alla ricerca di accatastamenti o di roghi, e che hanno assicurato alla sala operativa della Polizia di Stato un flusso di immagini costanti del fenomeno monitorato e poi gestite presso la “Control Room”.

In tal senso sono stati numerosi gli interventi preventivi effettuati dalle Forze di Polizia, sia in ambito cittadino che in provincia, che hanno interessato numerosi accatastamenti abusivi.

Questo pomeriggio nel territorio di Bagheria, è stata smantellata una grande torre di legname individuata in un terreno nei pressi di Aspra, la zona è presidiata da personale del Commissariato di Bagheria e dalla Polizia Municipale di Bagheria. In attesa della rimozione del materiale, è stato previsto l’intervento di un’autobotte per bagnare tutto il legname abbattuto.

Particolarmente significativo, in relazione alla potenziale pericolosità, un intervento in area adiacente a quella dell’Ospedale “Civico”, infatti in via Lazzaro, si sono registrati momenti di tensione, allorquando è stato rinvenuto all’interno di un immobile abbandonato un grosso quantitativo di legna e suppellettili. A seguito dell’attività di bonifica volta alla rimozione del predetto materiale, alcuni facinorosi privati della legna per le vampe, hanno incendiato nel pomeriggio dei cassonetti della spazzatura lanciando contestualmente bottiglie e sassi contro i mezzi delle Forze dell’Ordine.

Grazie all’intervento del personale preposto, ognuno per i profili di competenza, le fiamme sono state domate e non si sono registrati particolari danni.

Disordini si sono anche verificati in via Nicolò Spedalieri, dove alcuni astanti, al fine di impedire lo spegnimento di una “Vampa”, pericolosamente accesa nei pressi di un edificio pubblico, hanno lanciato sassi e bottiglie di vetro, contro le Forze dell’Ordine.

Al lavoro anche operatori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica Sicilia Occidentale che in queste ore stanno costantemente documentando i vari interventi che hanno fatto registrare disordini, al fine di individuare profili di responsabilità.

I servizi di prevenzione e controllo del territorio continueranno fino a cessate esigenze.