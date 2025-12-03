Variazioni alla circolazione veicolare disposte dalla Polizia Municipale di Marsala

Con due distinti provvedimenti, la Polizia Municipale di Marsala ha disposto variazioni alla circolazione veicolare in due zone della città.

Domani, 4 dicembre – dalle ore 9:30 alle ore 13:30 – resterà chiuso al transito un piccolo tratto di via G. Anca Omodei, quello che da via Gagini giunge fino all’ingresso del parcheggio comunale dove, pertanto, non si potrà accedere in quelle ore. Sul tratto di strada interessato si effettueranno lavori di demolizione di un fabbricato.

Venerdì 5 dicembre, tenuto conto che Piazza Della Vittoria sarà sede della “Festa del Volontariato”, dalle ore 8:30 e fino alle ore 19:00 il traffico veicolare proveniente dal Viale Isonzo sarà deviato su via Garraffa. È autorizzato l’accesso al parcheggio di pertinenza del Parco archeologico.

Com. Stam.