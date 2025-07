Vela, ‘A Nica del messinese Irrera vince la “5 Fari”

Con il successo in tempo compensato della barca ‘A Nica del messinese Renato Irrera dello YC Italiano di Genova, è passata agli archivi l’undicesima edizione della regata “5 Fari”, un percorso di 140 miglia valido per l’assegnazione di punti per il campionato italiano off-shore.

Così l’albo d’oro della competizione organizzata dalla Canottieri Palermo aggiunge un altro nome siciliano che succede al marsalese Peppe Fornich al quale è andato nel 2024 il prestigioso trofeo “Canottieri Palermo” per la vittoria in tempo corretto.

Ma anche Fornich può essere soddisfatto in questa edizione. Infatti sulla sua affidabile Sagola Spartivento, l’armatore-timoniere dello Yc Favignana ha conquistato la vittoria in tempo reale chiudendo le 140 miglia della traversata tra Palermo-Ustica-Trapani-Mondello, in 28 ore e 43 minuti.

Tornando alla graduatoria in compensato, ottimo comportamento di equipaggi palermitani. Al secondo posto South Kensington di Massimo Licata D’Andrea del Roggero di Lauria, già vincitore nel gruppo 2 del campionato italiano d’altura. Buon terzo posto per Quattrogatti di Andrea Casini della Canottieri Palermo, giunto pure terzo in reale alle spalle di Sagola e Option B. Dietro Quattrogatti, in compensato, si è classificata Chochina di Pier Giorgio Fabbri, anche lui della Canottieri Palermo

Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione da parte del neo presidente della Canottieri, Pasquale Giardina. Il suo consuntivo. “Questa regata ha un fascino particolare che piace ad armatori e partecipanti. Ci impegneremo sin da subito per renderla ancora più attraente ed avere il prossimo anno un lotto di partecipanti ancora più competitivo”.

ALBO D’ORO

2015 Alvarosky di Francesco Siculiana (Centro Velico Siciliano)

2016 Alvarosky di Francesco Siculiana (Centro Velico Siciliano)

2017 Squalo Bianco di Concetto Costa (Nic Catania)

2018 Endlessgame di Pietro Moschini (Canottieri Savoia Napoli)

2019 Lisa K di Giovanni Di Vincenzo (CV La Scuffia Pescara)

2020 Joy di Giuseppe Cascino (Lauria-CV Siciliano)

2021 QQ7 di Michele Zucchero (Lega Navale Palermo)

2022 Colombre di Massimo Juris (CdV Venezia)

2023 Colombre di Massimo Juris (CdV Venezia)

2024 Sagola Spartivento di Peppe Fornich (Yc Favignana)

2025 ‘A Nica di Renato Irrera (Yc Italiano di Genova)

