Vela – Alkedo brilla a Saint Tropez nelle 52 Super Series

Prima regata dell’anno per il TP52 Alkedo powered by Vitamina e prima soddisfazione per l’unica barca italiana impegnata nel prestigioso circuito delle 52 Super Series:

lo scafo timonato da Andrea Lacorte, in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, ha infatti concluso al settimo posto la prima tappa del circuito disputata da mercoledì fino a domenica a Saint Tropez, nel Sud della Francia, in condizioni di vento leggero e instabile.

Solo quattro alla fine, sulle dieci in programma, le regate disputate nell’arco di cinque giorni, proprio a causa delle condizioni meteo, e un esordio da ricordare per l’equipaggio di Alkedo, che dopo una prima giornata difficile (9-11 i parziali) ha conquistato una splendida vittoria e un quinto posto nelle due prove successive, chiudendo in settima posizione la classifica finale di questo primo appuntamento dell’anno per i veloci e spettacolari TP52 (terzo posto nella speciale classifica riservata agli “owner driver”).

Una classifica che ha premiato gli inglesi di Gladiator, primi davanti agli americani di Sled e di American Magic Quantum Racing, e in cui Alkedo ha fin da subito recitato un ruolo da protagonista, pur essendo alla prima esperienza in assoluto nell’ambito delle 52 Super Series, circuito che rappresenta l’eccellenza nell’ambito della vela professionistica.

“Sono estremamente soddisfatto, perché abbiamo vinto una prova su quattro, regatando davvero molto bene, e perché ci sono ottimi spunti su cui lavorare. Possiamo cavarcela molto bene, tenuto conto che per noi è una classe completamente nuova e che stiamo correndo contro il gotha della vela mondiale, in quella che è la classe regina della vela in monoscafo”, racconta con soddisfazione Andrea Lacorte, che su Alkedo powered by Vitamina è affiancato dal tattico neozelandese Cameron Appleton, dallo stratega portoghese Alvaro Marinho e da un equipaggio in cui spicca la presenza anche del Team Manager di Vitamina Matteo De Luca (prodiere) e del randista Alberto Bolzan. “Sono molto contento del risultato finale, settimi in generale e terzi nella classifica owner driver, perché nelle 52 Super Series è facilissimo arrivare ultimi e ogni regata è una battaglia senza esclusione di colpi. Nell’insieme c’è stato pochissimo vento ma ci siamo divertiti. E siamo ottimisti per il futuro, perché l’equipaggio lavora bene, la barca è veloce e abbiamo una forte potenzialità ancora da sviluppare”, conclude Lacorte.

Archiviata questa prima tappa di Saint Tropez, il circuito delle 52 Super Series torna ai primi di giugno (dal 2 al 7) a Baiona, in Spagna. Le tappe successive sono in programma a Cascais, in Portogallo (1-6 luglio) – evento valido anche come Campionato del Mondo TP52 – Puerto Portals, in Spagna (18-23 agosto), e infine a Porto Cervo, in Sardegna, gran finale di stagione in programma dal 22 al 27 settembre.

Con Alkedo powered by Vitamina – per la cronaca, Alkedo è il nome di un’antica imbarcazione imperiale romana del I secolo d.C., un’ammiraglia della flotta scoperta a Pisa nel ‘98 durante uno scavo ed esposta al Museo delle navi antiche di Pisa, agli Arsenali medicei – l’Italia torna quindi protagonista nel circuito di vela agonistica più importante al mondo per le barche non a foil, un ulteriore step in avanti nel percorso di crescita del team.

(foto Nico Martinez/52SuperSeries)

