Vela – Arca SGR è primo sul traguardo della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2024

Il Maxi di 100’ di Furio Benussi si aggiudica il primo Trofeo Challenge per la vittoria in tempo reale. Secondo all’arrivo di Punta Ala è FlyingNikka, terzo Cippa Lippa X.

Punta Ala – Primo sul traguardo di Punta Ala alle 7:20 di questa mattina, dopo una navigazione di 16 ore, 18 minuti e 19 secondi, il Maxi di 100’ Arca SGR si è aggiudicato i Line Honours della 15ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata partita ieri da Marina di Pisa con ben 191 barche suddivise nelle classi ORC International e IRC.

Già vincitore della 151 Miglia nel 2021 e nel 2022, Arca SGR è stato protagonista di un duello iniziale con il Maxi a foil FlyingNikka, prima di prendere il comando della flotta e di allungare quel tanto che è bastato per gestire al meglio, nelle fasi finali della regata, il vantaggio sugli avversari. Tagliando il traguardo per primo in tempo reale, lo scafo triestino già vincitore più volte della celebre Barcolana si è quindi aggiudicato il primo Trofeo Challenge della 151 Miglia, vinto lo scorso anno dal Maxi australiano Black Jack.

“Siamo felicissimi di questo successo in una regata che ci piace davvero molto, in cui cerchiamo di non mancare mai e di onorarla sempre perché la considero una delle più belle del Mediterraneo”, ha dichiarato Furio Benussi appena tagliato il traguardo. “È stata una regata complicatissima perché le previsioni parlavano di burrasca e condizioni al limite cosa che non si è verificata. Non è stato facile agganciare e tradurre al meglio le varie transizioni ma siamo stati bravi nell’interpretare tutto lo sviluppo della regata. Abbiamo dovuto guardarci le spalle nel momento in cui l’aria è crollata a Montecristo lasciandoci fermi per tre ore e abbiamo dovuto risolvere un problema in testa d’albero cosa che abbiamo fatto con un grande campione come Alberto Fantini. Una volta ripreso a camminare ci aspettavamo nuovamente vento teso temendo di essere riavvicinati da FlyingNikka, invece l’aria è rimasta molto leggera e siamo riusciti a controllare fino al traguardo”.

Dopo Arca e FlyingNikka, terzo sul traguardo è Cippa Lippa X di Guido Paolo Gamucci, seguito da Nice, Atalanta (primo in Classe IRC Over 60), Oscar 3, Sud, Schorch, Mindfullnes e Anouk.

Le altre barche della flotta continuano ad arrivare a Punta Ala e come d’abitudine, dopo che tutte avranno tagliato il traguardo sarà possibile stilare anche tutte le classifiche con i compensi (ORC International e IRC) e assegnare, oltre ai premi di categoria, anche il secondo Trofeo Challenge della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, destinato al primo classificato overall in ORCi.

Tappa del Campionato Italiano Offshore, dell’IMA 2024 Mediterranean Maxi Offshore Challenge e del Trofeo Arcipelago Toscano, la 151 Miglia è organizzata da YC Punta Ala, YC Livorno e YC Repubblica Marinara di Pisa con il consueto supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, dell’official timekeeper TAG Heuer e dei partner Forniture Nautiche Italiane, Crew Pro, Culligan, Namira-Villa Rondini, Benetti, Porto di Livorno 2000, Porto di Pisa e Marina di Punta Ala.

immagini dello Studio Fabio Taccola

Com. Stam. + foto