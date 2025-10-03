Vela d’altura: domani campionato autunnale alla Canottieri Palermo 

San Francesco in barca. La Canottieri Palermo apre domani la stagione autunnale della vela d’altura con il 29° “Campionato del sabato” che si articolerà in quattro tappe. Queste le date di svolgimento 4 e 18 ottobre e 8 e 22 novembre.

Un tradizionale appuntamento di fine anno a chiusura di una stagione molto intensa per i circa 200-300 velisti d’alto mare (solo nell’ambito palermitano) che a rotazione hanno dato vita ad una attività molto competitiva.

Al via domani alle 13 nel golfo di Palermo, imbarcazioni non solo dei circoli cittadini ma anche di club delle province vicine. Le categorie ammesse più consistenti per numero, sono la crociera regata, la gran crociera e la mini altura Platu 25.

La flotta della Canottieri Palermo, dalle iscrizioni alla vigilia ancora aperte, punterà su Cochina di Piergiorgio Fabbri e su Quattrogatti di Andrea Casini, Probabilmente sarà presente anche Felix III di Fabrizio Scimè. Tra gli altri equipaggi “giallo-rossi” certi, Ombrerosse di Alfredo Sciabarrà.

Campione uscente della crociera regata è QQ7 di Michele Zucchero della Lega Navale e della gran crociera, Mago Blu di Catania e Caleca della Lega Navale. Invece per la mini altura Platu 25, Giuggiola della Canottieri Palermo.

(Nella foto la barca Quattrogatti di Andrea Casini della Canottieri Palermo)

Com. Stam. + foto