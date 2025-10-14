Vela, il Lauria festeggia il Tricolore di Alfredo Salerno

Un tricolore nella bacheca del Roggero di Lauria. Lo ha conseguito il ventunenne Alfredo Salerno che nelle acque di Arzachena (Sardegna) ha conquistato la vittoria nel campionato italiano Open della classe velica Waszp 8.2, una barca singola molto spettacolare con foil che vola sulle onde.
Salerno ha chiuso la competizione molto impegnativa anche al quarto posto assoluto. Con questo piazzamento l’atleta del Lauria (studente di Ingegneria) ha terminato la classifica nazionale del circuito della classe Waszp al secondo posto, dietro il trentino Mosè Belloni, a conclusione delle cinque manifestazioni in calendario.
L’intesa attività del Circolo presieduto da Andrea Vitale si appresta ad affrontare una fine settimana di grandi impegni. Ancora ad Arzachena la squadra dei surfisti, guidata dal tecnico Armando Udine gareggerà nel Campionato Europeo Junior della tavola olimpica IQFoil. Atleta di punta del club bianco-blu, Francesca Salerno, reduce dall’argento al Mondiale under 19 a Brest in Francia. Invece a Portocivitanova una decina di giovanissimi timonieri del club scenderanno in acqua per la finale nazionale del Trofeo Kinder della classe Optimist.
Infine in Toscana nelle acque dell’Argentario, andrà in scena la Coppa Italia di vela d’altura dove l’equipaggio di South Kensington di Massimo Licata D’Andrea ha la grande opportunità di conquistare il prestigioso trofeo, dopo avere vinto il campionato italiano offshore della propria categoria.
(Nelle foto Alfredo Salerno e la barca South Kensington)
Com. Stam. + foto