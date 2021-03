DICHIARAZIONI



Ambrogio Beccaria (a bordo di EdiliziAcrobatica) con Alberto Riva: “Condizioni da sogno per tutta la regata, c’è stato sempre vento, come previsto anche un po’ più forte di notte, un Mediterraneo bello, con meno vento ‘a caso’ come spesso capita, invece ci sono state le transizioni che avevamo studiato bene e che si sono verificate, quindi siamo stati contenti per aver capito bene la meteo.

Abbiamo fatto due buone scelte e un errore. La prima è stato il lungo bordo dopo lo Sparviero, ci siamo tenuti più bassi e più veloci, un po’ fuori rotta ma sapevamo che sarebbe girato più vento vicino alla costa… Infatti abbiamo ripreso la testa della flotta.

La seconda bella mossa è stata la strambata anticipata all’Elba, prima delle due francesi, per evitare tampone del Monte Capanne, in quel modo abbiamo guadagnato oltre mezzo miglio. L’errore invece è stato al Giglio, dove abbiamo perso un miglio di vantaggio sorpresi da un giro d’aria che ci si poteva aspettare, siamo passati lontani dall’isola quando non serviva, potevamo passare più stretti e fare una strambata più corta. Come sempre da queste parti, una gran bella regata, sempre interessantissima.”



Alessandro Masini, Presidente dello Yacht Club Punta Ala: “Si è trattato di un evento per noi importante e anche molto piacevole, l’anno scorso siamo partiti in sordina in un periodo delicato e con poca presenza, quest’anno avere al via 24 barche ci ha fatto molto piacere. I velisti della Classe Mini sono tutti molto attivi, dei velisti veri, è stato bello averli con noi, e speriamo che si possa portare avanti nel tempo una fruttuosa collaborazione. Quest’anno poi si sono divertiti tutti grazie alle stupende condizioni meteo, abbiamo persino anticipato di un giorno la premiazione! In quella occasione ho portato a tutti anche i saluti del consigliere federale Donatello Mellina, responsabile Altomare FIV, che proprio a causa dell’anticipo della premiazione a sabato non è potuto essere presente. Ha voluto comunque confermare l’attenzione con la quale la Federazione segue questa classe davvero unica.”



TRACKING SATELLITARE- YB – https://yb.tl/Arcipelago6502021