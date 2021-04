Il Grand Prix d’Italie è una classica del circuito Mini 650, organizzata da 24 anni dallo Yacht Club Italiano, lo storico circolo che è sede anche della Classe Mini italiana, e che tra i suoi atleti annovera talenti come i ministi Alberto Riva e Matteo Sericano, vincitori rispettivamente tra i Serie e i Proto dell’ultima Arcipelago 6.50 a Punta Ala, e dello stesso Ambrogio Beccaria, trionfatore dell’ultima Mini Transat 2019 e astro nascente della vela oceanica italiana. Il Grand Prix d’Italie si tiene dal 2007 e mette in palio il Trofeo Challenge Coppa Alberti destinato al primo classificato overall.



Il GPI di quest’anno vedrà anche una sfida italo francese, per presenza di alcuni equipaggi d’oltralpe. Gli italiani da seguire sono sempre Alberto Riva, su ITA 993 EdiliziAcrobatica, questa volta affiancato da Fausto Cella; Matteo Sericano con Giovanni Mengucci su ITA 1011 Gigali; Francesco Renella con Lorenzo Meroni su Koati ITA 446; Marco Bonanni con Elisabetta Maffei su ITA 949 25Nodi.



Tra i francesi si rinnova il duello con le brave navigatrici Anne Le Berre e Amelie Grassi, su FRA 1005 Millenium, ma occhio anche a Anne e Marc Liardet su Cancer@work FRA 903, a Loic Moisand e Louis Majaoud su Stratos FRA 955 e a Julie Simon e Vincent Lancien su Chorus FRA 990.



I Mini 650, considerati dei veri e propri laboratori per testare soluzioni progettuali innovative, sono scafi lunghi 6,5 metri per 3 metri di larghezza, possono portare a bordo 7 vele in totale oltre alle dotazioni di sicurezza. Il bordo libero minimo è di 0,75 metri, l’altezza interna di 1,40 metri e i volumi studiati per garantire l’inaffondabilità che viene verificata da appositi test di stabilità. La loro regata di riferimento, intorno alla quale ruota l’intera attività della classe, è la Mini Transat, che si corre con cadenza biennale negli anni dispari, in due tappe dalla costa atlantica francese ai Caraibi, con prima tappa alle Canarie. L’edizione 2021 partirà da Les Sables d’Olonne il 26 settembre prossimo.



Il link al tracking per seguire la flotta in tempo reale: https://yb.tl/gpi2021