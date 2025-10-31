Vela Olimpica: secondo giorno di regate a Palermo per il Campionato Italiano Classi Olimpiche Edison Next 2025

– Giornata difficile tra piovaschi e vento irregolare, ma il programma va avanti – Le classifiche aggiornate a metà campionato: si delinea la corsa ai titoli italiani – Impegno premiato per atleti e Comitati di regata, solo i windsurf femminili a terra

Seconda giornata di regate sulla costa palermitana per il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche Edison Next 2025: una giornata difficile per le condizioni meteo, con pioggia a tratti anche forte, che ha reso imprevedibile il vento per lunghi tratti. I Comitati di Regata coordinati dal Principal Race Officer Carmelo Paroli hanno fatto un vero e proprio slalom alla ricerca delle condizioni minime per regatare, che si sono rivelate assai diverse nei rispettivi campi di regata.

Nel golfo di Mondello il vento è riuscito a stendersi e ha consentito un programma di regate completo, con tre prove per i 470 misti e due prove per i singoli olimpici ILCA 6 femminile e ILCA 7 maschile. Più difficile la situazione a Sferracavallo, dove comunque si è riusciti a completare una prova ciascuna per le tre classi acrobatiche Nacra 17 misti, 49er maschile e 49er FX femminile.

Sulla costa davanti a Isola delle Femmine solo i windsurf iQFOiL maschili hanno potuto disputare una prova singola, mentre le ragazze sono le uniche rimaste a zero prove per il giorno. Una regata portata a termine anche per i Formula Kite, la prima del campionato.

E’ andata meglio sul campo di regata dell’Addaura per le classi Para Sailing: gli Hansa 303 sia Singoli che Doppi hanno completato due regate, il singolo a chiglia 2.4 mR ne ha fatte addirittura tre.

DI SEGUITO LE CLASSIFICHE PER DISCIPLINA A META’ CAMPIONATO (tra parentesi il numero totale delle regate disputate)

Nacra 17 (dopo 4 regate)

Il catamarano misto foiling è riuscito a correre solo una prova odierna. In testa restano i vicecampioni del mondo Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Aeronautica Militare) (oggi 2), insidiati a 3 punti dai giovani Federico Figlia di Granara (CCR Italia) e Caterina Sedmak (Sirena CN Triestino) che hanno vinto la prova di oggi con vento leggero, mentre al terzo salgono Margherita Porro (Fiamme Gialle) e Andrea Spagnolli (LNI Riva del Garda) (oggi 3).

49er (dopo 3 regate)

Una sola regata in condizioni limite per la classe acrobatica con le ali. La classifica aggiornata vede al comando i giovani azzurri Alex Demurtas (FV Riva) e Giovanni Santi (SCG Salò), davanti agli ungheresi Oszar Szabo e Pais Hanji, e agli sloveni Svit Sterpin e Maj Petric. La prova di oggi è stata vinta da Zeno Marchesini (FV Malcesine) e Leo Chistè (Aeronautica Militare), che salgono al quarto posto.

49er FX (dopo 3 regate)

Una sola regata difficile anche per la classe acrobatica femminile, in testa sempre le norvegesi Pia Dahl Andersen e Nora Edland, ma salgono al secondo le azzurre ex olimpiche Jana Germani e Bianca Caruso (Marina Militare), superando le tedesche Catherine Bart e Sophie Steinlein al terzo. In difficoltà l’equipaggio “di casa” Sofia Giunchiglia e Giulia Schio (Fiamme Gialle): pagano una squalifica per partenza anticipata e sono solo decime.

470 Misto (dopo 6 regate)

Ancora tre regate con vento sugli 8 nodi per i 14 equipaggi della deriva olimpica più longeva, che con sei prove totali è la classe più avanti col programma. In classifica i nuovi leader sono la giovane coppia azzurra Livia Ciampinelli e Nicola Brunotti (CV Antignano) (oggi 6-1-4), secondi Giacomo Ferrari (Marina Militare) e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle) (con 1-6-2 i migliori di giornata), terzi gli spagnoli Silvia Mas Depares e Alejandro Da Maqua. Classifica sempre molto corta come punteggi.

ILCA 6 femminile (dopo 5 regate)

Due regate completate per le timoniere del singolo olimpico femminile, e classifica rivoluzionata. In testa passa la tedesca julia Buesselberg (con 2-1 la migliore di giornata), che precede la campionessa europea U21 Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) (3-6), mentre al terzo posto sale la toscana Matilda Talluri (CN Livorno) (1-4).

ILCA 7 maschile (dopo 5 regate)

Altre due regate interessanti appena fuori dal golfo di Mondello, in classifica si rafforza il primato dell’azzurro olimpico di Parigi (Marsiglia) 2024 Lorenzo Brando Chiavarini (Fiamme Oro (dominatore oggi: 1-1), al secondo posto Dimitri Peroni (Fiamme Gialle) (2-6), e al terzo Cesare Barabino (YC Costa Smeralda) (6-9). Questi tre hanno fatto il vuoto in termini di punteggio sugli inseguitori, la lotta per il podio sembra ristretta a loro, anche se siamo ancora a metà campionato.

iQFOiL maschile (dopo 2 regate)

Una sola prova per le tavole maschili che dopo due giorni sono ad appena due regate disputate. Vince la regata del giorno e prende la testa della classifica l’azzurro Luca Di Tomassi (Fiamme Gialle), lasciando il secondo posto all’israeliano Tom Reuveny, oro olimpico di Parigi 2024, e il terzo all’altro israeliano Yoav Moer.

iQFOiL femminile (dopo 1 regata)

Le ragazze del windsurf oggi senza regate. Classifica invariata: prima la tedesca Theresa Marie Steiniein, seconda l’azzurra e oro olimpico di Parigi 2024 Marta Maggetti (Fiamme Gialle), terza la polacca Anastasia Valkievich, quarta e quinta due giovani azzurre: Sofia Renna (CS Torbole) e Medea Falcioni (SEF Stamura).

Formula Kite (dopo 1 regata)

Sempre difficile per le tavole sospinte dal kite trovare le condizioni ideali per volare e regatare. Oggi comunque una prova discreta completata. Nella classifica femminile è prima Tiana Laporte (Chia Wind Club), davanti a Giorgia Speciale (Fiamme Oro) e a Sofia Tomasoni (WCC Cagliari). Nella classifica maschile, assenti i migliori azzurri impegnati nell’Europeo Youth, è primo Flavio Marx (CS Torbole), secondo Felice De Nicolo’ (LNI Belluno) e terzi Massimo Chieffo (Tognazzi MV).

ILCA 6 maschile (non olimpica – dopo 4 regate)

Una sola prova per la flotta di 104 timonieri maschili, e classifica invariata: sempre primo Claudio Crocco (FV Riva), secondo Pietro Colazo (CN Lampara) e terzo il francese Ulysse Raison.

LE CLASSI PARA SAILING

Hansa 303 Singolo (dopo 4 regate)

Ancora due prove in carniere per questa classe nella divisione Singolo (il solo timoniere a bordo). La classifica conferma al comando Massimiliano Riccio (GS Paralimpico Difesa) (2-5 di giornata), seconda molto vicina è Alessandra Franchi (YC Punta Ala) (1-6) e terza Andrea Quarta (GS Paralimpico Difesa) (6-1). Sempre quarto Carmelo Forastieri (LNI Palermo) (4-3).

Hansa 303 Doppi (dopo 4 regate)

Due regate anche per la divisione con due persone di equipaggio. Prendono la testa della classifica Alice Liguori (GV3 Brindisi) e Giuseppe D’Amato (CV Bari) (2-1 di giornata), superando Maria Patrizia Iolanda Aytano (LNI Sestri Ponente) e Silvia Ghigliazza (CV Cogoleto), seconde (1-3), e Giulio Guerrini (Marinando) e Corrado Guerrini (CV Punta Marina), terzi (3-2).

2.4 mR (dopo 5 regate)

Il singolo a chiglia Para Sailing porta a casa altre due belle prove. In testa prende il largo l’azzurro Antonio Squizzato (SCG Salò), tra i migliori in campo internazionale (anche oggi 1-1). Secondo posto per Stefano Savelli (LNI Mandello Lario) (4-2) e terzo per Giancarlo Mariani (Liberi nel vento) (2-3).

Sabato 1 novembre, penultimo giorno di campionato, le regate sono fissate con inizio alle 10:00 e alle 11:00 sui diversi campi di regata.

Le classi in gara sono: i windsurf iQFOiL maschili (44 concorrenti) e femminili (24), le classi acrobatiche 49er maschile (8 equipaggi doppi) e 49er FX femminile (16 equipaggi), il catamarano misto foiling Nacra 17 (9 equipaggi), i singoli ILCA 6 femminile (45 timoniere) e ILCA 6 maschile (105 timonieri) e ILCA 7 maschile (63 timonieri), il doppio misto 470 (14 equipaggi), i Formula Kite femminili (12 kiter). Presenti anche due classi Para Sailing, con l’obiettivo di riportare la Vela alle Paralimpiadi: Hansa 303 Singoli (23) e Doppi (15 equipaggi), e 2.4 mR (19 timonieri).

