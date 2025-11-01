Vela Olimpica: terzo giorno di regate a Palermo per il Campionato Italiano Classi Olimpiche Edison Next 2025

– Giornata a due facce: tanto sole e regate per alcune classi, a Mondello poco vento – Le classifiche prima della finale: domenica 2 novembre si assegnano i titoli – Serata di gala e festa per la kermesse della vela olimpica internazionale a Palermo

La terza e penultima giornata del Campionato Italiano delle Classi Olimpiche Edison Next 2025 ha offerto due facce della stessa medaglia: cielo azzurrissimo e tanto sole dopo le piogge di ieri, vento medio leggero che ha consentito parecchie regate specialmente alle classi che erano indietro con il programma, ma anche lunghe attese del vento minimo nel golfo di Mondello. Un riequilibrio nel numero di prove tra le diverse discipline che prepara il gran finale dell’evento. Sono rimasti a terra i 470, mentre i singoli ILCA hanno tentato una regata interrotta per il vento inconsistente.

Alla vigilia di domenica 2 novembre, giorno decisivo per l’assegnazione dei titoli e dei podi, le classifiche fanno un decisivo balzo in avanti e raggiungono il minimo di regate per dare validità al campionato. Le previsioni per domenica sono incoraggianti e si attende una spettacolare volata in quasi tutte le discipline.

Sulla costa orientale è stata la grande giornata dei Kite, che grazie al vento costante intorno a 8-10 nodi hanno disputato ben sei regate, portando il totale a sette. Ben quattro regate anche per le tre classi acrobatiche: Nacra 17, 49er e 49er FX. Tre prove anche per i windsurf iQFOiL femminili e due per i maschili, che porta il totale delle regate a quattro.

Tra le classi Para Sailing: fermi a terra gli Hansa Singoli e Doppi. solo il singolo a chiglia 2.4 mR è riuscito a completare una prova.

DI SEGUITO LE CLASSIFICHE PER DISCIPLINA A UN SOLO GIORNO DALLA CONCLUSIONE DEL CAMPIONATO (tra parentesi il numero totale delle regate disputate)

Nacra 17 (dopo 8 regate)

Il catamarano misto foiling è protagonista di quattro prove, le prime con vento leggero che non ha consentito alle barche di volare né di bolina né di poppa, poi l’aria si è stesa e nelle ultime prove gli scafi hanno “foilato” nelle andature portanti con i gennaker. Sempre più netta la leadership dei vicecampioni del mondo, gli azzurri Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Aeronautica Militare) (1-2-1-1 i piazzamenti di giornata), che portano a 8 punti ilm vantagsio sui secondi, i giovani Federico Figlia di Granara (CCR Italia) e Caterina Sedmak (Sirena CN Triestino) (2-1-4-3), mentre blindano il terzo posto Margherita Porro (Fiamme Gialle) e Andrea Spagnolli (LNI Riva del Garda) (6-3-3-2).

49er (dopo 7 regate)

Quattro manche intense anche per la classe acrobatica con le ali, che smuove molto la classifica. Tornano in testa gli ungheresi Oszar Szabo e Pais Hanji (5-4-1-6), davanti ai giovani equipaggi azzurri di Alex Demurtas (FV Riva) e Giovanni Santi (SCG Salò) (3-6-6-1), secondi, e Zeno Marchesini (FV Malcesine) e Leo Chistè (Aeronautica Militare) (2-1-8-7), terzi. In questa classe i primi cinque team in classifica sono raccolti in appena 3 punti!

49er FX (dopo 7 regate)

Quattro regate analoghe anche per la classe acrobatica femminile con vento da leggero a medio. Al comando un terzetto di coppie straniere: prime le norvegesi Pia Dahl Andersen e Nora Edland, seconde le tedesche Maru Scheel e Freya Feilke, terze le altre tedesche Catherine Bart e Sophie Steinlein. Le azzurre ex olimpiche Jana Germani e Bianca Caruso (Marina Militare) sono al quarto posto, seguite a 1 punto da Sofia Giunchiglia e Giulia Schio (Fiamme Gialle), in giornata positiva.

470 Misto (dopo 6 regate)

La deriva doppia mista è rimasta a terra senza regate. Classifica invariata in vista del giorno finale: primi Livia Ciampinelli e Nicola Brunotti (CV Antignano), secondi Giacomo Ferrari (Marina Militare) e Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle), terzi gli spagnoli Silvia Mas Depares e Alejandro Da Maqua. Distacchi minimi e situazione aperta.

ILCA 6 femminile (dopo 5 regate)

Nessuna regata per il singolo olimpico femminile, e classifica invariata. In testa la tedesca julia Buesselberg con 9 punti, che precede la campionessa europea U21 Ginevra Caracciolo (LNI Napoli) con 16 punti, e al terzo posto c’è la toscana Matilda Talluri (CN Livorno) con 18 punti. Fino al quinto posto i distacchi restano minimi e nel giorno finale puo’ accadere ancora di tutto.

ILCA 7 maschile (dopo 5 regate)

Fermi senza vento anche i timonieri del singolo olimpico. In testa l’azzurro olimpico di Parigi (Marsiglia) 2024 Lorenzo Brando Chiavarini (Fiamme Oro, con 10 punti di vantaggio sul secondo Dimitri Peroni (Fiamme Gialle), e 11 sul terzo Cesare Barabino (YC Costa Smeralda).

iQFOiL maschile (dopo 4 regate)

Due regate finalmente per le tavole maschili che portano a quattro il totale consentendo il calcolo dello scarto del peggior piazzamento. Al comando c’è il brasiliano Mateus Isaac (3-1) con 1 punto di vantaggio sull’azzurro Luca Di Tomassi (Fiamme Gialle) (7-17), secondo e di 4 punti sull’israeliano Tom Reuveny, oro olimpico di Parigi 2024, terzo. Tutto aperto in vista della domenica finale. Non è il campionato dell’azzurro olimpico di Parigi 2024 Nicolò Renna: oggi una squalifica per partenza anticipata con bandiera nera e classifica compromessa al 24° posto.

iQFOiL femminile (dopo 4 regate)

Le ragazze del windsurf oggi finalmente hanno completato tre regate, portando il totale a quattro che consente anche il calcolo dello scarto del peggior piazzamento. Duello stellare al vertice, con la tedesca Theresa Marie Steiniein in testa (2-1-2) con 4 punti, e l’azzurra medaglia d’oro olimpica di Parigi 2024 Marta Maggetti (Fiamme Gialle) (14-4-1) seconda con 7 punti. Terza la polacca Maja Dziarnowska (4-3-3) con 10 punti.

Formula Kite (dopo 7 regate)

Il grande giorno delle tavole volanti trascinate dalle grandi vele kite: ben sei intense prove completate, per una bella rinfrescata alle classifiche. Nel femminile è prima Tiana Laporte (Chia Wind Club) con 6 punti, seconda Giorgia Speciale (Fiamme Oro) con 8 punti, terza Sofia Tomasoni (WCC Cagliari) con 12 punti. Nella classifica maschile è primo Flavio Marx (CS Torbole) con 5 punti, secondo Alessio Brasili (CV Fiumicino) con 11 punti, terzo Felice Saturnino De Nicolo’ (LNI Belluno) con 13.

ILCA 6 maschile (non olimpica – dopo 4 regate)

Senza regate odierne anche la flotta di 104 timonieri maschili, e classifica invariata: primo Claudio Crocco (FV Riva), secondo Pietro Colazo (CN Lampara) e terzo il francese Ulysse Raison.

LE CLASSI PARA SAILING

Hansa 303 Singolo (dopo 4 regate)

Primo giorno senza prove per questa classe. La classifica conferma al comando Massimiliano Riccio (GS Paralimpico Difesa), seconda è Alessandra Franchi (YC Punta Ala) e terza Andrea Quarta (GS Paralimpico Difesa).

Hansa 303 Doppi (dopo 4 regate)

Senza regate anche la divisione con due persone di equipaggio. In classifica prime Alice Liguori (GV3 Brindisi) e Giuseppe D’Amato (CV Bari), seconde Maria Patrizia Iolanda Aytano (LNI Sestri Ponente) e Silvia Ghigliazza (CV Cogoleto), terzi Giulio Guerrini (Marinando) e Corrado Guerrini (CV Punta Marina).

2.4 mR (dopo 6 regate)

Una prova strappata alla giornata difficile per il singolo a chiglia Para Sailing. Sempre più primo l’azzurro Antonio Squizzato (SCG Salò), secondo Stefano Savelli (LNI Mandello Lario) e terzo Giancarlo Mariani (Liberi nel vento), con quest’ordine anche nella prova di oggi.

Domenica 2 novembre, penultimo giorno di campionato, le regate sono fissate con inizio alle ore 11:00 su tutti i campi di regata.

IL GIORNO DEL CAMPIONATO ITALIANO e-SAILING A PALERMO

Questo sabato è stato anche il giorno delle attese finali del Campionato Italiano eSailing, che si è svolto in presenza nei saloni del CC Roggero di Lauria. Edizione molto combattuta, con Il grande favorito Lorenzo Sorrenti del Varazze Club Nautico che fa il vuoto con 5-3-1-1-1-4. Secondo Luca CosIovich (SN Pietas Julia) e terzo Francesco Scavuzzo (Circolo della Vela Sicilia). Prima femminile Anna Cuccia (CV Mariclea). Domani i verdetti.

LE DISCIPLINE IN GARA

Le classi in gara sono: i windsurf iQFOiL maschili (44 concorrenti) e femminili (24), le classi acrobatiche 49er maschile (8 equipaggi doppi) e 49er FX femminile (16 equipaggi), il catamarano misto foiling Nacra 17 (9 equipaggi), i singoli ILCA 6 femminile (45 timoniere) e ILCA 6 maschile (105 timonieri) e ILCA 7 maschile (63 timonieri), il doppio misto 470 (14 equipaggi), i Formula Kite femminili (12 kiter). Presenti anche due classi Para Sailing, con l’obiettivo di riportare la Vela alle Paralimpiadi: Hansa 303 Singoli (23) e Doppi (15 equipaggi), e 2.4 mR (19 timonieri).

