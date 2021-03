RISULTATI DAY 3



Vento finalmente costante da Sud tra 11 e 15 nodi davanti a Playa Blanca, e programma rispettato con tre prove per ogni batteria.



49er MASCHILE – Dopo le tre manche odierne e un totale di 9 prove di batteria, la classifica decide le due flotte per le Finali: il primo 50% (25 equipaggi) è promosso nella flotta Gold, i restanti nella Flotta Silver. L’Italia porta tre barche nella Finale Gold, tenendo viva la lotta per l’ultima qualifica di nazione europea per i Giochi di Tokyo.

Nella classifica al 15° posto ci sono Simone Ferrarese (CV Bari) e Gianmarco Togni (Marina Militare) (10-10-6 i piazzamenti di giornata) con 65 punti; al 18° i sorprendenti giovani Marco Anessi (AN Sebina) e Edoardo Gamba (FV Malcesine) (4-8-13) con 71 punti; e al 19° posto Uberto Crivelli (Marina Militare) e Leonardo Chistè (YC Punta Ala) (14-8-5) con 73 punti. In Silver con il 40° posto Matteo Barison (FV Malcesine) e Nicola Torchio (SC Garda Salò) (12-ufd-ufd).

Nella lotta per la qualifica olimpica gli azzurri restano in terza posizione come nazione, preceduti dall’Irlanda, che ha due equipaggi rispettivamente al 3° posto con Robert Dickson e Sean Waddilove (31 punti), e al 10° con Ryan Seaton e Seafra Guilfoyle (58 punti), e dal Belgio al 9° con Yannick Lefebvre e Tom Pelsmaekewrs (56 punti). I punti diventano adesso decisivi: nella Finale sono in programma 7 regate (tre al giorno più una al mattino di venerdi prima della Medal Race conclusiva) e la classifica puo’ ancora rivoluzionarsi. Da considerare che gli irlandesi attualmente al 3° posto oggi hanno avuto una giornata trionfale con due primi, macchiata però da una squalifica ufd per partenza anticipata, che di fatto li priva dello scarto, che resta unico fino al termine del campionato.

Comunque la corsa a Tokyo sarà a tre: Irlanda, Belgio e Italia. Restano infatti fuori dalla Gold e quindi dalla corsa al pass olimpico le altre quattro nazioni: Estonia, Norvegia, Russia e Grecia.



DICHIARAZIONI



Simone Ferrarese: “Sono regate molto variabili, abbiamo avuto un po’ tutti i venti, nei prossimi giorni è previsto vento più forte. L’irlandese sta andando molto forte ma daremo il massimo per avvicinarci e trovarci nella migliore posizione possibile. Siamo in tre italiani in Gold e questo è un punto di forza per la Finale.”