Lanzarote Day 5: per il 49er la qualifica per Tokyo è appesa a un filo. L’Italia torna terza tra le nazioni in corsa per l’unico pass olimpico. 12° Crivelli Visconti-Chistè; 15° Anessi-Gamba; 17° Ferrarese-Togni. Venerdì al mattino una prova di Finale: serve l’impresa per entrare in Medal Race

Penultimo giorno di regate a Lanzarote (Canarie), ultima tappa di Qualifica Olimpica con un solo posto nazione per le classi 49er, 49er FX e Nacra 17. Una giornata di vento medio-forte e onda, tre prove veloci per tutte le flotte e classifiche con un volto ben definito.

Dopo la mancata qualifica delle veliste nella classe 49er FX femminile, le speranze azzurre erano legate ai maschi della classe 49er. Dopo le tre manche di oggi, e con un totale di 15 regate complessive, la classifica non è migliorata, e con una sola regata ancora in programma prima della Medal Race tra i primi 10, solo la matematica tiene vive queste speranze.

RISULTATI DAY 4

49er MASCHILE – Nelle tre regate di oggi sono arrivati risultati altalentanti per i velisti azzurri. La classifica dopo 15 prove, in chiave qualifica olimpica per nazione, vede sempre più vicina all’obiettivo l’Irlanda, con l’equipaggio Robert Dickson e Sean Waddilove, sempre al 3° posto (13-11-8 i piazzamenti di giornata) con 90 punti. Al 9° posto il Belgio con Yannick Lefebvre e Tom Pelsmaekers (5-1-12) con 119 punti.

Questa la classifica dei tre equipaggi azzurri in Gold: al 12° posto Uberto Crivelli (Marina Militare) e Leonardo Chistè (YC Punta Ala) che si battono con tre discreti piazzamenti (8-9-6) ma con 130 punti sono distanziati di 40 dagli irlandesi. Al 15° posto i giovani Marco Anessi (AN Sebina) e Edoardo Gamba (FV Malcesine) (23-13-2) con 141 punti; e al 17° Simone Ferrarese (CV Bari) e Gianmarco Togni (Marina Militare) (12-17-19) con 141 punti.

Venerdi 26 al mattino è prevista una sola regata di Finale per decidere i primi 10 della classifica. Il 10° posto, l’ultimo utile per entrare nella finalissima Medal Race a punteggio doppio, è attualmente occupato dai croati Sime Fantela (oro nel 470 a Rio 2016) col fratello Mihovil, con 122 punti. Le residue possibilità azzurre passano prima per la rimonta utile a entrare in un posto della Medal Race, e poi in un super risultato nella stessa (primo o secondo), sperando al contempo in un crollo degli equipaggi irlandese e belga.

belga. 49er FX FEMMINILE – Continua la regata delle azzurre nella flotta Silver del 49er FX. Sempre al 3° posto Jana Germani (Sirena Trieste) e Giorgia Bertuzzi (FV Malcesine) (7-9-8); al 5° Al 5° Alexandra Stalder e Silvia Speri (Marina Militare) (3-5-2); al 6° Carlotta Omari (Fiamme Gialle) e Matilda Distefano (Triestina Vela) (1-2-5); al 10° Arianna Passamonti (Nauticlub Castelfusano) e Giulia Fava (AV Civitavecchia) (11-14-9); e al 13° Silvia Sicouri e Alice Sinno (Fiamme Azzurre) (10-16-10).



https://www.lanzarotewinterseries.com/international/resultados.php



49er (44 equipaggi da 20 nazioni)

7 PAESI EUROPEI IN CORSA PER 1 POSTO DI QUALIFICA OLIMPICA PER NAZIONE

Irlanda, Italia, Belgio, Estonia, Russia, Grecia, Norvegia



Quattro equipaggi e 8 velisti italiani:

Uberto Crivelli (Marina Militare) e Leonardo Chistè (YC Punta Ala)

Simone Ferrarese (CV Bari), Gianmarco Togni (Marina Militare)

Marco Anessi (AN Sebina) e Edoardo Gamba (FV Malcesine)

Matteo Barison (FV Malcesine) e Nicola Torchio (SC Garda Salò)



49er FX (46 equipaggi da 25 nazioni)

7 PAESI EUROPEI IN CORSA PER 1 POSTO DI QUALIFICA OLIMPICA PER NAZIONE

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Italia, Russia, Svezia



Sei equipaggi azzurri con 12 veliste italiane:

Carlotta Omari (Fiamme Gialle) e Matilda Distefano (Triestina Vela)

Arianna Passamonti (Nauticlub Castelfusano) e Giulia Fava (AV Civitavecchia)

Jana Germani (TPK Sirena) e Giorgia Bertuzzi (FV Malcesine)

Alexandra Stalder e Silvia Speri (Marina Militare)

Margherita Porro e Joyce Floridia (Fiamme Gialle)

Silvia Sicouri e Alice Sinno (Fiamme Azzurre)



Staff tecnico FIV a Lanzarote – Sono presenti il Direttore Tecnico Michele Marchesini, i tecnici Gianfranco Sibello (49er), Daniel Loperfido (49er FX), il medico osteopata Luciano Marchese, il rule advisor Luigi Bertini.

