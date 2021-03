49er FX FEMMINILE – Le belghe Isaura Maenhaut e Anouk Geurts fanno l’impresa di qualificare la nazione per Tokyo, con un ottimo 7° posto a sugello di una settimana di vertice. In classifica generale grandi nomi sul podio: vincono Martine Grael e Kahena Kunze (BRA), oro di Rio 2016, davanti a Annemiek Bekkering e Annette Duetz (NED) (7° a Rio) e a Tamara Echegoyen e Paula Barcelò (ESP), la timoniera fu quarta sempre a Rio.



Le veliste azzurre concludono un po’ malinconicamente questa regata che non dimenticheranno presto, tutte relegate nella Flotta Silver, con questi piazzamenti finali: 29° Jana Germani (Sirena Trieste) e Giorgia Bertuzzi (FV Malcesine) che hanno vinto l’ultima prova Silver (8-22-12-14-8-17-2-17-ufd-7-1-2-7-9-dsq-1); 30° Carlotta Omari (Fiamme Gialle) e Matilda Distefano (Triestina Vela) (17-20-14-11-18-14-16-14-11-3-3-ufd-1-2-5-4); 31° Alexandra Stalder e Silvia Speri (Marina Militare) (15-15-22-12-7-18-12-15-9-14-9-8-3-5-3-8); 35° Arianna Passamonti (Nauticlub Castelfusano) e Giulia Fava (AV Civitavecchia) (11-16-16-17-21-10-19-16-18-2-12-5-11-14-8-9) ; 38° Silvia Sicouri e Alice Sinno (Fiamme Azzurre) (22-19-20-18-17-bfd-20-21-16-10-18-1-10-16-9-dnc); 45° Margherita Porro e Joyce Floridia (Fiamme Gialle) (15-9-17-15-16-9-20-17-dnf-dnc-dnc-dnc-dnc-dnc-dnc-dnc).



IL LINK ALLA PAGINA DEL SITO UFFICIALE CON I RISULTATI AGGIORNATI

https://www.lanzarotewinterseries.com/international/resultados.php



Per la vela azzurra una trasferta da archiviare in fretta: prosegue la preparazione verso i Giochi per le sei classi qualificate, cinque delle quali hanno definito anche la selezione degli atleti che faranno parte del team olimpico per Tokyo, mentre la sesta verrà chiusa tra circa un mese. Infine resta aperta la possibile qualifica per una settima classe, il singolo maschile ILCA 7 (ex Laser Standard) che si deciderà a Vilamoura (Portogallo) dal 17 al 24 aprile prossimi.



DICHIARAZIONE



Michele Marchesini (Direttore Tecnico): “Le Olimpiadi non sono per tutti. Guardando avanti è evidente che in alcune classi si dovrà provvedere a un riassetto che porti ad avere atleti adatti agli obiettivi. Le qualifiche Olimpiche per Parigi 2024 saranno tra soli due anni ai mondiali World Sailing in Olanda.”