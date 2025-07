Vela, presentata la “5 Fari”, il 5 luglio il via da Palermo

E’ stata presentata stamattina nella sede alla Cala della Canottieri Palermo l’undicesima edizione della “5 Fari” regata velica di 140 miglia nelle acque tra Palermo e Trapani.

La competizione prenderà il via sabato 5 luglio alle 10 da Acqua dei Corsari, poco fuori dal porto di Palermo per arrivare a Mondello domenica, dopo aver toccato i fari di Ustica, Scoglio Porcelli a Trapani, San Vito e Capo Gallo. La manifestazione rappresenta una delle 18 prove del campionato italiano off-shore, nel cui calendario è presente anche la Palermo-Montecarlo.

“Siamo orgogliosi ed onorati – ha spiegato Pasquale Giardina, neo presidente della Canottieri Palermo, organizzatrice della regata – di vedere, ad iscrizioni ancora aperte, già la presenza di oltre una ventina di imbarcazioni, tra le più gloriose della flotta siciliana più alcuni equipaggi da circoli nautici di Genova. Mi riferisco in particolare alla barca campione in carica, Sagola, del marsalese Peppe Fornich, di South Kensington, che due giorni addietro ha vinto il campionato italiano di altura in gruppo 2 a Capo d’Orlando, le tre barche molto competitive che portano i nostri colori, Quattrogatti, Loup Solitaire e Cochina, nonche QQ7 che ha vinto l’edizione del 2021. La regata è particolarmente attrattiva per le bellezze che offre la costa tirrenica siciliana e per le difficoltà tecniche che riserva. Ci apprestiamo a festeggiare tra due anni i 100 anni dalla fondazione e questa manifestazione rappresenta l’antipasto di un lungo avvicinamento al Centenario con una serie di eventi sportivi, sociali e culturali”.

Durante la presentazione, ospiti al tavolo della presidenza, al fianco di Pasquale Giardina, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello, il consigliere nazionale della Federvela, nonché regatante, Maurizio Buscemi, il presidente della Fiv Sicilia, Beppe Tisci, il rappresentante dell’Uvai, Francesco Siculiana, vincitore delle prime due edizioni della “5 Fari” e l’ideatore della competizione, Oscar Casagrande.

LA FLOTTA SICILIANA IN GARA ALLA “5 FARI” 2025

Con l’adesione di ieri della barca Sagola, campione uscente, del marsalese Peppe Fornich, prende corpo lo schieramento della flotta siciliana per l’undicesima edizione della regata “5Fari” che scatterà da Palermo il 5 luglio per toccare i fari di Ustica, dello Scoglio Porcelli a Trapani, di San Vito e di Capo Gallo prima dell’arrivo a Mondello. Le iscrizioni sono ancora aperte, ma alcuni nomi “eccellenti” della vela d’altura isolana già figurano in una lista che sarà definitiva venerdì 4. Tanti armatori sono in fase di allestimento di equipaggi competitivi per dare lustro alla manifestazione valida come una delle diciotto prove del campionato italiano offshore e per ottenere risultati soddisfacenti.

Intanto la Canottieri Palermo che organizza dal 2015 la competizione, alle adesioni certe di Cochina di Piergiorgio Fabbri e di Felix III di Fabrizio Scimè, sta per perfezionare altre presenze. Ci sarà la barca più rappresentativa per il prestigioso curriculum: Quattrogatti, di Andrea Casini, recente vincitore tra le altre regate, del Trofeo Piero Majolino e reduce dal Tricolore a Capo d’Orlando. Senza trascurare le grandi possibilità di successo dell’equipaggio di Loup Solitaire con Salvatore Pardo al timone, tra i protagonisti nelle gare di primavera.

Per i colori del Roggero di Lauria, ha annunciato la partecipazione Alessandro “Saso” Costa con LauriaXCento che sabato scorso ha chiuso al terzo posto di classe, il Campionato italiano a Capo d’Orlando. Nota lieta per la competizione: oggi arriverà l’ufficializzazione del campione italiano di gruppo 2, South Kensington. Il vincitore di classe a Capo d’Orlando, Massimo Licata D’Andrea sarà al timone dello scafo con i colori bianco-blu del Lauria con un equipaggio di rango. A bordo anche Maurizio D’Amico, Armando Udine e alcuni giovani del circolo di Mondello.

Francesco Siculiana non regaterà con la sua XAlvar, ma su Corona, di Aurelio Gentile dello YC Mediterraneo. L’armatore-timoniere di punta del Centro Velico Siciliano, conosce bene la 5Fari avendo vinto le prime due edizioni con la barca Alvarosky. Sempre per il Centro Velico, da evidenziare la partecipazione di Gioia di Vivere di Vincenzo Todaro.

Per tornare ad onorare la manifestazione, sarà presente per la Lega Navale, l’indomabile Michele Zucchero con il suo QQ7, la competitiva barca che lo ha portato a vincere la 5Fari nel 2021.

Ad iscrizioni ancora aperte, si registrano già partecipazioni di validi team di Messina, Catania e Siracusa, mentre da Genova adesioni di ‘A Nica di Renato Irrera e di Bluexstasi di Maurizio Buscemi.

Nei prossimi giorni sarà più chiaro il quadro dei team al via.

ALBO D’ORO

2015 Alvarosky di Francesco Siculiana (Centro Velico Siciliano)

2016 Alvarosky di Francesco Siculiana (Centro Velico Siciliano)

2017 Squalo Bianco di Concetto Costa (Nic Catania)

2018 Endlessgame di Pietro Moschini (Canottieri Savoia Napoli)

2019 Lisa K di Giovanni Di Vincenzo (CV La Scuffia Pescara)

2020 Joy di Giuseppe Cascino (Lauria-CV Siciliano)

2021 QQ7 di Michele Zucchero (Lega Navale Palermo)

2022 Colombre di Massimo Juris (CdV Venezia)

2023 Colombre di Massimo Juris (CdV Venezia)

2024 Sagola Spartivento di Peppe Fornich (Yc Favignana)

Com. Stam. + foto

Quattrogatti