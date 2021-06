Selezione Nazionale per Club, la Società Canottieri Garda Salò prende la volata Rimini accoglie la flotta J70 per le regate della Lega Italiana Vela. Domani le ultime cinque prove di qualicazione al Campionato Italiano

Dodici nodi di vento, con rinforzi nel pomeriggio, hanno caratterizzato la prima giornata della Selezione Nazionale per il Campionato Italiano Assoluto per Club organizzato dalla Lega Italiana Vela e dallo Yacht Club Rimini. Dopo dieci prove disputate, fra i sette team in gara la Società Canottieri Garda Salò ha avuto la meglio nella classifica provvisoria, con ben sei primi posti parziali ed un distacco di otto punti dal Circolo Velico Ravennate, che segue in seconda posizione. Il team gardesano guidato da Pietro Corbucci, un veterano delle regate con la formula LIV e atleta della classe olimpica ILCA, ha dimostrato grande capacità nella conduzione e nella gestione dell’equipaggio, prendendo la volata sugli avversari già dopo le prime quattro prove. Il team del Circolo Velico Ravennate – con i fratelli Alessandro e Federico Caldari, Matteo Guardigli e Luca Valentino -, seppure alla prima esperienza a bordo dei J70 messi a disposizione dalla LegaVela Servizi, ha manifestato un grande affiatamento e una buona tecnica, tanto da chiudere in seconda posizione e con ottime prospettive per domani. Il Club Velico Crotone, guidato da Luca Canzona in equipaggio con Alessandro Giuncato, Matteo Verri e Dariush Ghasemzadeh, è soddisfatto per le condizioni meteo e i risultati di queste prime dieci prove e punta a migliorare la sua prestazione, qualificandosi per la finale di ottobre. L’esordio per l’equipaggio dello Yachting Club San Marino, con al timone Tommaso Valentini, è stato una bella sorpresa con un quarto posto nella classifica provvisoria. L’equipaggio in regata con i colori dello Yacht Club Rimini ha sofferto un po’ con il vento leggero delle prime prove, andando poi a migliorare la propria prestazione nel pomeriggio.

“Abbiamo avuto una splendida accoglienza qui a Rimini e finalmente respiriamo un’aria positiva che ci farà tornare presto alla normalità” ha commentato il presidente della LIV, Roberto Emanuele de Felice, che ha trovato un campo di regata ideale per le regate di club: “Le condizioni meteo di oggi ci hanno permesso di portare avanti il programma con regolarità, e con orgoglio abbiamo accolto nella LIV la Repubblica di San Marino, primo piccolo Stato ad entrare nel circuito della Sailing Champions League”.

Domani le ultime cinque prove della serie, con inizio alle 12.00.

LegaVela Servizi, quando la squadra fa la differenza

Supporter strategico per le regate della Lega Italiana Vela è la LegaVela Servizi, azienda di armamento e gestione della flotta di J/70 destinata al charter per eventi e regate monotipo e messa a disposizione del Club che vogliono organizzare le regate promosse dalla Lega Italiana Vela. Grazie all’accordo di sponsorizzazione, per il 2021 la Lega Italiana Vela potrà contare sull’intera flotta J70 per organizzare le regate a calendario.

“Il supporto della LegaVela Servizi è per noi fondamentale in quanto garantisce da un punto di vista tecnico una monotipia fra le imbarcazioni che partecipano al nostro circuito, facendo sì che l’unico elemento determinante ai fini della classifica è l’equipaggio” ha detto il presidente della LIV, Roberto Emanuele de Felice che ha aggiunto: “Ringrazio la LegaVela Servizi nella persona del suo presidente, Alessandro Maria Rinaldi, per il supporto che sta dando al movimento delle regate di club e a quanti desiderano partecipare alle regate della classe J70”.

Com. Stam.