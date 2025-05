Vele d’epoca, garden e marineria, concluso a Marina Genova il terzo Classic Boat Show

Con oltre trenta imbarcazioni d’epoca e classiche presenti in banchina, lo scorso 18 maggio 2025 si è conclusa presso il porto turistico internazionale Marina Genova la terza edizione del Classic Boat Show, la mostra mercato della marineria tradizionale.

La manifestazione si è svolta in contemporanea a Yacht&Garden, esposizione e vendita dedicata al giardino mediterraneo, tra gli appuntamenti più importanti e apprezzati del settore in Italia, con un ricco programma di eventi collaterali finalizzati alla divulgazione della cultura del verde e del mare. Una serata è stata dedicata a Aria, storica e plurivittoriosa vela d’epoca da regata che ha festeggiato 90 anni dal varo. Stesso compleanno per Marivela, lo Sport Velico della Marina Militare presente con le imbarcazioni Stella Polare e Penelope. La più antica partecipante era la goletta Invader, famosa anche per avere ospitato il divo del cinema Charlie Chaplin, che quest’anno compie 120 anni dal varo. Una conferenza è stata dedicata alle Donne e il Mare, con atlete, comandanti e carpentiere navali. Tra le associazioni intervenute Vela Tradizionale con le golette Pandora e Amore Mio, Storie di Barche, Lega Navale Sestri Ponente, Amici del Leudo.

IL 3° CLASSIC BOAT SHOW 2025

“Una conferma che la manifestazione comincia ad assumere una sua precisa identità e che l’atmosfera di festa e di riscoperta della cultura marittima coinvolge e richiama ogni anno sempre più appassionati”. Così Daniela Cavallaro, ideatrice e curatrice sia della mostra-mercato Classic Boat Show giunta alla terza edizione, che del 17esimo Yacht&Garden, esposizione e vendita dedicata al giardino mediterraneo, ha commentato la conclusione di questo doppio evento, tenutosi presso il porto turistico internazionale Marina Genova dal 16 al 18 maggio 2025. “Ringraziamo le oltre trenta imbarcazioni intervenute alla manifestazione, sia in acqua che in esposizione a terra, assistite dal nostro staff interno che ha provveduto a tutte le loro necessità”, ha aggiunto Giuseppe Pappalardo, amministratore delegato di Marina Genova (www.marinagenova.it). Immutati gli obiettivi del Classic Boat Show, ovvero favorire l’incontro tra privati desiderosi di conoscere da vicino, ed eventualmente acquistare o noleggiare, scafi storici, tradizionali, in legno o di costruzione più recente, da 4 a oltre 50 metri, siano essi a vela o a motore, con accesso e parcheggi liberi per tutta la durata della manifestazione. Non solo. Anche gli stand di operatori, artigiani, artisti, pittori e associazioni del settore hanno avuto lo scopo di avvicinare e amplificare i valori legati alla marineria tradizionale. Una sfida che anno dopo anno viene raccolta da un sempre maggior numero di espositori.

IN BANCHINA 120 ANNI DI STORIA NAVALE

Quest’anno presso il Classic Boat Show è come fosse stata allestita una esposizione ultrasecolare di imbarcazioni che hanno fatto la storia dello yachting. Erano infatti presenti all’ormeggio e in banchina oltre 30 scafi a vela e a motore di lunghezza da 4 a oltre 50 metri, costruiti in legno, acciaio o vetroresina, varati tra il 1905 e gli anni 2000. Eccoli: Alisè (1963), Amore Mio (1964), Aria (1935), Armelea (1969), Barbara (1923), Begonia (1988), Brick II (1954), Coppelia (1951), Draumen (1984), Half Moon (1982), Il Penco (1968), Ilda (1946), Invader (1905), Lady Mary (1975), Lilli II (1953), Magim (1979), Malisy (1974), Melisande (1928), Pandora (1994), Paulena (1966), Penelope (1965), Red (1947), Seven Seas (2000), Silver Lass (1961), Stella Polare (1965), Till (1982), Tirrenia II (1914), Tulli (1960) e il motoryacht Tiky (1961). Presso il Sea You Pavilion e in banchina erano esposti il gozzo San Giuseppe del 1911, da sempre della famiglia genovese Michelini, il gozzo cornigiotto Giuliana del 1950 dell’Associazione Vela Tradizionale e il gozzo San Giacomo costruito dai fratelli Dagnino di Varazze nel 1962.

LE DONNE E IL MARE, BINOMIO VINCENTE

Grande partecipazione all’incontro di sabato pomeriggio presso il SeaYou Pavilion “Le Donne e il Mare – Storie di passione, competenza e sensibilità sociale”, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Il Verde e il Mare nell’Arte”. Il dibattito è stato moderato dalla ricercatrice in Design Navale e Nautico Giulia Zappia e dallo storico e giornalista Giovanni Panella, che avrebbe poi presentato il suo libro “Gozzi di Liguria” a bordo della goletta Pandora. Protagoniste le Donne e le loro storie legate alla costruzione navale (Belinda Joslin e Gaia Brojanigo di Women in boatbuilding), alla navigazione classica (Fanja Raffellini presidente di Vela Tradizionale), all’agonismo (Giovanna Valsecchi velista della Marina Militare), all’insegnamento della vela (Gaia Valle Direttore Sportivo dei Timonieri Sbandati), all’impegno nel sociale (Lucia Pozzo con le Falchette di AIRC e Licia Bologna fondatrice e già presidente di Vele Rosa), alla divulgazione specializzata (Annie Means giornalista marittima) e alla tecnologia e innovazione (Clelia Sessa velista e ingegnere meccatronico di Luna Rossa). Storie di passione e perseveranza, che hanno consentito di conquistare importanti obiettivi nei rispettivi settori della nautica tradizionale e moderna.

IL COMPLEANNO DI ARIA

Venerdì sera, presso la Galleria Arte in Porto del Marina, allestita con le opere artistiche in metallo e ottone dei fratelli Francesco e Mauro Barone di Varese, si è svolto il cocktail di celebrazione per i 90 anni di Aria, l’8 Metri Stazza Internazionale dell’armatrice bolognese Serena Galvani, fondatrice di ARIE (Associazione Recupero Imbarcazioni d’Epoca). Tra gli intervenuti il presidente dello Yacht Club Italiano di Genova Carlo Cameli, dove Aria fa base, oltre a Roberto Costaguta, discendente dell’omonimo cantiere che nel 1935 la costruì a Genova Voltri. Aria, lunga poco più di 14 metri, è costruita in mogano, acacia e sitka spruce. Nel 1998 è stata recuperata sull’isola di Favignana dalla Galvani che, dopo un restauro rigorosamente filologico, l’ha fatta partecipare e vincere a numerose regate, tra cui il Campionato Europeo 1999, l’America’s Cup Jubilee 2001 e insieme a lei ha collezionato una lunga serie di primi posti overall a Gaeta, Napoli, Trieste e a Noirmoutier-en-l’Île (Vandea francese). La Galvani ha ricevuto in dono un acquerello della barca realizzato dalla pittrice Emanuela Tenti. Ringraziamenti dal CEO Pappalardo anche alle numerose barche che quest’anno festeggiavano un compleanno speciale (Seven Seas, Lady Mary, Stella Polare, Penelope, Tulli e Invader), compresi i 90 anni di Marivela, lo Sport Velico della Marina Militare. A questo anniversario è stato dedicato un ensemble d’archi e piano eseguito a bordo di Tirrenia II da Bimbinbarca & Ragazzinbarca, un progetto dell’associazione Ars Sailing Team di Viareggio.

MOSTRE, ARTISTI E ARTIGIANI

Presenti in banchina sia il Comando Subacquei Incursori della Marina che il Comando Forza Contromisure Mine, rappresentate dai Capitani di Vascello Giovanni Modugno di Comsubin e Luca Traversaro di Maricodrag. Il maestro d’ascia Roberto Guzzardi ha invece descritto i corsi di restauro per imbarcazioni tradizionali in legno e i laboratori di arte navale organizzati da Storie di Barche. Presente la Sezione della Lega Navale Italiana di Sestri Ponente, sempre attiva nel riproporre spaccati di marineria tradizionale. Non sono mancati gli acquerelli di barche d’epoca della pittrice genovese Emanuela Tenti, punto di riferimento artistico per gli armatori di vele d’epoca. Accanto a lei il noto fotografo di vela americano “naturalizzato toscano” James Robinson Taylor, che ha presentato per la prima volta l’archivio fotografico di Bert Richner, Maestro di foto di barche a vela scomparso nel 2022 a 89 anni. Grazie a un accordo con gli eredi, Taylor ha infatti potuto scansionare oltre 6000 fotografie di barche immortalate da Bert, oggi a disposizione di appassionati, armatori ed equipaggi. Splendidi dipinti, dagli Swan alle vele di Coppa America, da Pen Duick a Shamrock V, calendari e stampe in vari formati, quelli esposti da Luca Ferron, illustratore navale e creatore di modelli e mezzi scafi ricercati dai collezionisti di tutto il mondo. Sue opere sono presenti al New York Yacht Club e allo Yacht Club de Monaco. L’artigiano Giorgio Testi dell’Isola d’Elba ha esposto ed effettuato dimostrazioni pratiche di come si realizzano manufatti e modelli di scafi utilizzando cuoio e pellame.

LE ESPOSIZIONI

Per celebrare i 90 anni di Marivela è stata esposta l’opera di Gloria Giuliano denominata “Perseveranza”, realizzata su uno spezzone di vela dismessa del Vespucci. L’installazione ha coinvolto il collettivo artistico The Spezziner, La Nave di Carta e il Cantiere della Memoria. L’esposizione comprendeva anche i quadri, realizzati anch’essi su vele del Vespucci, del Nostromo Adriano Gandino e alcuni modelli navali delle vele storiche della Marina. Altri pannelli raccontavano i lavori di progettazione degli allievi del corso di laurea in design navale e nautico dell’Università di Genova, così come un’altra mostra dell’Associazione Amici del Leudo descriveva la storia del leudo Nuovo Aiuto di Dio di base a Sestri Levante, che quest’anno compie 100 anni. Pluto è invece il nome del piccolo robot subacqueo esposto dal Nucleo Carabinieri Subacquei di Genova. Il doppio evento si conclude con lo slogan di sempre: “La nostra terra ha due respiri, uno è verde, l’altro è blu”.

Com. Stam. + foto