Venerdì 22 novembre Banda di Palermo in concerto da “Area Madera”

Venerdì 22 novembre, alle 21, da “Area Madera”, in via dello Spasimo 5, a Palermo (angolo piazza Magione), “Banda di Palermo” in concerto. Con Simone Sfameli, Luca La Russa, Marco Monterosso, Antonella Romana, Giacco Pojero, Nino Vetri. Ingresso 10 euro. Nell’ambito di “Area Madera Produzioni”. Info e prenotazioni. 3483593080.

La Banda di Palermo nasce col nome M.I.L. (Musica Internazionale Locale) agli inizi degli anni novanta. La musica è fresca, allegra, esplosiva, infarcita di bizzarrie ma al tempo stesso ricca di lirismo. I brani nascono dalle melodie popolari siciliane, dai balli celtici, dalle musiche balcaniche, dalla musica araba e klezmer.

La band ha collaborato con compagnie come La nave dei Folli (Amsterdam), Els Comediants (Barcellona), Les Volantes (Francia), Miloud Oukili fondazione Parada Bucarest e ha diviso il palco con Fun Da Mental (Londra-Pakistan) e Papa Wembe (Africa). Ha inoltre fatto da colonna sonora a Palermo per il Festino di Santa Rosalia nel 1998. Particolarmente viva è l’attività all’estero e in particolare in Svizzera e Germania, dove il gruppo è in tournée anche due o tre volte all’anno. Ha partecipato all’opera lirica “L’Angelo e il Golem”, rappresentata al teatro Cavallerizza di Reggio Emilia nel 2003 e al Ferrara Busker Festival, nel 2004, è stato l’unico gruppo italiano invitato a presenziare. Da anni il gruppo è strettamente legato alla cooperativa teatrale Dioniso del regista Claudio Collovà, per il quale ha composto le musiche di sei spettacoli.

