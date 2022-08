Venezia Fondazione In Between Art Film | Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute

Venezia – Dal 25 agosto al 10 settembre 2022 si rinnova l’appuntamento con Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute, la rassegna culturale che si svolge sulle acque della laguna di Venezia. Film, video, performance musicali e teatrali che coinvolgono autrici e autori sia internazionali sia locali, vengono presentati su un palcoscenico e uno schermo nelle acque retrostanti l’isola della Giudecca, all’altezza del Rio de Sant’Eufemia. Il pubblico può accedere e assistere alla programmazione dalle proprie imbarcazioni e da una piattaforma pensata per ospitare gli spettatori senza barca. Nato con l’intento di rendere concreta una visione condivisa, il Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute vuole creare un insediamento anfibio che scaturisce da una piccola utopia.

La terza edizione della rassegna ha come tema il surreale, le visioni oniriche e allucinatorie, l’assurdo. Questa ricerca del paradosso trova fondamento nella natura di Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute dove, in un contesto fluttuante che tende all’irreale, il primo intento è quello di innescare un incanto collettivo nell’orizzonte lagunare. La programmazione di quest’anno vuole quindi essere un’eco di questo meccanismo e amplificare la percezione che oltrepassa l’ordinario.

Per il secondo anno consecutivo la Fondazione In Between Art Film, attiva in laguna con la mostra collettiva Penumbra presso il Complesso dell’Ospedaletto, è partner di Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute: all’interno del programma verrà presentata una selezione di opere video e filmiche della Collezione della Fondazione, che indaga i confini dei time-based media tra film, video e installazione.

Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute riconferma la partecipazione di partner e realtà delle edizioni precedenti, con un coinvolgimento di oltre 50 autrici e autori da tutto il mondo, più di 30 realtà culturali locali e internazionali, un programma enogastronomico partecipato, sperimentale e locale e la presenza di remiere veneziane che traghettano gli spettatori verso il cinema galleggiante.

Il programma completo di Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute è disponibile e scaricabile dal sito www.cinemagalleggiante.it a partire da lunedì prossimo, 8 agosto.

Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute è un progetto di Edoardo Aruta e Paolo Rosso presentato da Microclima, in collaborazione con Ocean Space – TBA21–Academy, Pentagram Stiftung, Palazzo Grassi – Punta della Dogana – Pinault Collection, Fondazione In Between Art Film e Lamyland – Owenscorp, a cui si aggiungono 4 nuovi partner, Chantal Crousel Consulting, Collezione Peggy Guggenheim, Padiglione Nazionale dell’Uzbekistan e Combo. Oltre alla collaborazione con gli 8 partner, Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute si avvale del contributo di istituzioni chiamate a integrare la programmazione con una selezione di contenuti.

Le realtà che partecipano all’edizione 2022 sono Arts of the Working Class, Associazione Closer, Corte SuperNova, COSMO, Festival delle Arti della Giudecca, Fondazione Giancarlo Ligabue, Fondazione Museo Pino Pascali, Fondazione Querini Stampalia, Furclap, Galleria Michela Rizzo, Habibi Kiosk / Münchner Kammerspiele, Istituto Luce, La fabbrica del vedere – Archivio Carlo Montanaro, Lago Film Festival, Libreria Marco Polo, Magazzino Italian Art, The Museum of Modern Art (MoMA), Ocio Osservatorio, OGR – Officine Grandi Riparazioni, Padiglione Nazionale dell’Australia, Lo schermo dell’arte, Spazio Punch, Rete Cinema in Laguna, Stoa42, Vdrome, Venice Open Stage.

Cinema Galleggiante è ulteriormente supportato da OGR – Officine Grandi Riparazioni e Fondazione Giancarlo Ligabue.

L’offerta gastronomica è curata da TOCIA! cucina e comunità, piattaforma interdisciplinare fondata dallo chef Marco Bravetti che coinvolge cuochi e cuoche operativi nel territorio lagunare per dar vita a un esperimento di cucina collettiva, popolare e votata alla sostenibilità.

Le associazioni ASD Gloria Rogliani, Soralai e Remiera Ponte dei Sartori forniscono imbarcazioni a remi per accompagnare il pubblico dal Consorzio Venezia Sviluppo Ex “Cantieri Lucchese” al pontone galleggiante, garantiranno le consegne degli ordini effettuati al chiosco e l’accesso ai servizi. Venice Calls, associazione nata nel 2019 che promuove la sostenibilità, il volontariato e l’innovazione, partecipa attivamente nell’organizzazione logistica del cinema galleggiante ed assieme a LUSH si occupa della distribuzione alle barche presenti di retini per incentivare la raccolta di spazzatura in laguna.

L’evento è parte di Città in festa, Comune di Venezia.

Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute

III Edizione

dal 25 agosto al 10 settembre 2022

Giudecca, Venezia

Necessaria la prenotazione, sia per barche private che per pubblico a piedi, dal sito www.cinemagalleggiante.it a partire da martedì 16 agosto.

Modalità d’accesso:

a piedi: scesi alla fermata Giudecca Palanca, girare a destra ed entrare nella prima calle a sinistra, Calle lunga dell’Accademia dei Nobili, al cui termine (circa 250 metri) c’è l’ingresso del Consorzio Venezia Sviluppo Ex “Cantieri Lucchese”.

in barca: Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute si trova nell’area di secca adiacente al canale Retro Giudecca, all’altezza dell’uscita del Rio de Sant’Eufemia. Arrivando dalle Zattere imboccare il Rio de Sant’Eufemia, canale posto tra l’omonima chiesa e Harry’s Dolci, procedere direttamente verso la piattaforma da cui gli addetti indirizzano verso gli ormeggi. Arrivando dal Canale Retro Giudecca, Cinema Galleggiante – Acque Sconosciute è localizzato nell’area di secca antistante al Consorzio Venezia Sviluppo Ex “Cantieri Lucchese”. Ormeggiare entro le 19.40.

