Venezia82, Borgonzoni: “Dario Argento, genio che ha trasformato l’horror in arte”

“Un riconoscimento a Dario Argento è un riconoscimento a tutto il cinema italiano che ha saputo osare. Il suo linguaggio visionario, capace di trasformare il brivido in arte e la paura in poesia visiva, mi ha conquistata fin da ragazza.

Argento ha dimostrato che l’horror non è un genere minore, ma un campo in cui si sperimenta, si inventa, cambiando così per sempre una parte della storia del cinema. Da Dario Argento hanno imparato e preso ispirazione registi di tutto il mondo, eppure le sue atmosfere, i suoi colori, la sua musica restano così profondamente nostre, italiane.

Oggi questo premio non celebra solo una carriera, ma una leggenda vivente.

Grazie, Maestro, per averci insegnato che anche l’oscurità può illuminarci”.

Lo ha affermato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

In occasione della 82ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il regista Dario Argento ha ricevuto il Premio SIAE Andrea Purgatori alla carriera.

