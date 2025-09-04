Venezia82, Borgonzoni: “Linguaggio audiovisivo potente strumento per sensibilizzare i ragazzi sulla non-violenza contro le donne”

“Come persone, ma soprattutto come istituzioni, ci troviamo ad adempiere ad un compito che richiama tutti ad una grandissima responsabilità: parlare ai più giovani per educarli alla non violenza e instillare in loro la cultura del rispetto delle donne.

È infatti dalle nuove generazioni che dobbiamo partire per mettere finalmente fine a un fenomeno drammatico, una vera e propria piaga sociale. Ritengo che la scuola e la cultura giochino un ruolo determinante nella partita, ancora tristemente aperta, e che l’utilizzo degli strumenti e del linguaggio che caratterizzano la quotidianità dei nostri ragazzi possa fare la differenza. Ecco perché come Ministero abbiamo fortemente creduto in questa iniziativa che fa del prodotto audiovisivo la chiave per sensibilizzare gli studenti su un tema così delicato. Un progetto che si inserisce in un’azione portata avanti da anni dal Ministero. Con il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola cerchiamo di dare ai più giovani strumenti che li aiutino a sviluppare pensiero critico e maggiore consapevolezza su questo specifico tema, ma non solo”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, intervenuta all’evento di premiazione dei cortometraggi delle scuole contro la violenza sulle donne vincitori della seconda edizione del concorso “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne”, promosso dai Ministeri delle Pari Opportunità, dell’Istruzione e Merito, della Cultura e rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, statali e paritarie. L’evento si è svolto presso lo Spazio Incontri dell’Hotel Excelsior di Venezia nell’ambito della 82ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Qui per altre informazioni su evento e premiati https://cultura.gov.it/comunicato/27959

