Venezia82, Borgonzoni: “Sale luoghi magici, continueremo a investire per sostenerle e potenziarne il valore”

“Le sale sono luoghi magici, dove si respira l’emozione delle storie che diventano film. Non solo spazi di fruizione, ma veri e propri centri di vita sociale e culturale, fondamentali per la tenuta delle nostre comunità. Sono l’anello cruciale della filiera: lì avviene l’incontro tra chi lavora dietro lo schermo e il pubblico.

Il Ministero della Cultura riconosce questo valore e lo sostiene con azioni concrete: risorse dedicate al tax credit, la campagna ‘Cinema Revolution’, il Piano per il rafforzamento del circuito delle sale e quello per l’educazione all’immagine nelle scuole. Molto è stato fatto, ma non ci fermiamo. ‘Cinema Revolution’, infatti, dovrà diventare sempre di più in un prossimo futuro uno strumento mirato, capace di sostenere categorie che oggi fanno più fatica. Penso alle famiglie che si trovano a dover scegliere tra chi, tra mamma e papà, debba accompagnare i figli al cinema o a rinunciare addirittura perché il costo è troppo alto. Non possiamo accettarlo. Il cinema deve tornare a essere un’esperienza di condivisione per tutti, un rito collettivo e familiare, soprattutto in quell’unico tempo prezioso che il fine settimana rappresenta per stare insieme.

Investire sulle sale significa investire sulla nostra comunità, sulla cultura e sul futuro dei nostri figli. E continueremo a farlo, sempre di più e sempre meglio.

Una riflessione va poi fatta sul cinema italiano, che sta tornando a crescere quanto a presenze degli spettatori, a dimostrazione della sua forza comunicativa”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, intervenuta all’incontro di presentazione dei prossimi appuntamenti che riguardano l’esercizio cinematografico, organizzato all’Italian Pavilion, al Lido di Venezia, da Anec, Fice e Acec in occasione della 82ma edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Com. Stam.