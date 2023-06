Venice Hospitality Challenge: dieci anni sull’onda del successo

Venezia. La decima edizione della Venice Hospitality Challenge è stata presentata oggi al Salone Nautico Venezia, un palcoscenico perfetto per una visibilità rivolta anche ai mercati internazionali.

La celebre regata gira la boa dei suoi primi dieci anni sull’onda di un successo sempre crescente grazie alla sua formula che prevede una felice sintesi fra lo spirito marinaro veneziano e l’impegno nel testimoniare sportivamente l’ospitalità d’eccellenza della Serenissima. Nata da un’intuizione di Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia e patron della manifestazione, Venice Hospitality Challenge vanta una prerogativa unica: è l’unica regata al mondo che si svolge interamente in un circuito cittadino dando vita a uno spettacolo inimitabile con magnifiche imbarcazioni impegnate a pochi metri dagli spettatori sulle rive del bacino di San Marco.

Il via alla regata, riservata come sempre ai soli Maxi Yacht, verrà dato alle 13.30 di sabato 14 ottobre e, per celebrare il decennale, sarà allestita una mostra a Palazzo Vittoria alle Zattere in cui saranno esposti premi, poster e memorabilia dei vincitori e partecipanti di tutte le edizioni passate. Inaugurazione il 29 settembre con apertura al pubblico dal 30 settembre al 15 ottobre.

Confermata anche quest’anno la partecipazione dei più importanti Hotel 5 stelle veneziani: Aman Venice, Bauer Palazzo, Ca’ di Dio VRetreats, Ca’ Sagredo Hotel, Hotel Danieli, Hotel Excelsior, The Gritti Palace, Londra Palace, JW Mariott, Nolinski Venezia, Palazzina Grassi, St. Regis, SINA Centurion Palace, Violino d’Oro e Alajmo Ristorante Quadri. Come in passato skipper ed equipaggi si contenderanno il cappello del Doge, che per questa decima edizione sarà realizzato da Adriano Berengo, maestro vetraio dello storico laboratorio muranese.

In sintonia con il tema centrale del Salone, Venice Hospitality Challenge conferma il suo impegno ambientale con la fornitura agli equipaggi di indumenti realizzati da Mureadritta ottenuti dal riciclaggio delle bottiglie di plastica: una scelta perfettamente in linea con quanto l’Amministrazione Comunale si sta prefiggendo per Venezia che per sua naturale vocazione deve essere un esempio di eco-sostenibilità a livello mondiale.

La regata, che fa parte degli eventi ufficiali dell’Autunno Veneziano, beneficia del patrocinio del Comune di Venezia e dei main partner Vela Spa e Salone Nautico Venezia. Sponsor: Generali Italia, Acqua Dolomia, EnergiaPura/MureaDritta e Fondazione Berengo. Sustainibility Partner: One Ocean Foundation. Media Partner: AGI Agenzia Giornalistica Italiana, Barche, Excellence Magazine, Venezia made in Veneto, Venezia Unica, Lagunamare, Wonder Cortina.

Si ringraziano per la fattiva collaborazione: CMV Panfido, Assonautica, Venezia Le Città in Festa, VYP Venice Yacht Pier, Portodimare, Alilaguna, Venezia Unica.

Com. Stam. + foto