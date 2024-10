Venice Hospitality Challenge: torna la grande vela nel cuore di Venezia

Venezia. L’XI edizione della Venice Hospitality Challenge è pronta al via: sabato 19 ottobre alle 13.30 come da tradizione gli spettacolari getti d’acqua dei rimorchiatori Panfido annunceranno lo start della sola regata che si corre dalla partenza all’arrivo nelle acque interne di una città.

Un evento sportivo irripetibile in qualsiasi altro luogo del mondo ma anche un fiore all’occhiello nel calendario dello Yacht Club Venezia che, capitanato da Mirko Sguario, ha conquistato un successo ormai decennale portando l’eccellenza della vela nel cuore di Venezia.

L’XI edizione della regata vede al suo fianco Ca’ Sagredo Hotel, Hotel Danieli, Ca’ di Dio VRetreats, Hotel Excelsior, The Gritti Palace, Londra Palace, JW Marriott, Nolinski Venezia, Palazzina, St. Regis, SINA Centurion Palace, Palazzo Venart Luxury Hotel e Alajmo Ristorante Quadri. Ogni hotel è abbinato a un’imbarcazione cui si aggiungono Il Moro di Venezia e New Zealand Endeavour in gara rispettivamente per il Comune di Venezia-Salone Nautico e la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”. Importante novità di quest’anno la prima partecipazione della Guardia Costiera con la barca Gipsea, sequestrata alla criminalità organizzata. Condotti da skipper di fama internazionale, saranno quindi diciassette i Team che si contenderanno sul campo di regata l’ambito cappello del Doge che quest’anno è stato realizzato nelle fornaci della vetreria New Murano Gallery in 18 esemplari numerati e firmati dal Maestro Mario Furlan.

Venice Hospitality Challenge 2024 – Team in gara

Maxi Yacht Hotel Skipper

Idrusa Alajmo Ristorante Quadri Paolo Montefusco

Kiwi Ca’ Di Dio VRetreats-LILT Andrea Pesaresi

Arca SGR Ca’ Sagredo Furio Benussi

Pegaso Sina Centurion Palace Roberto Zambelli

Adriatic Europa Hotel Danieli Dusan Puh

Shockwave 3 Prosecco Doc Hotel Excelsior Mitja Kosmina

Anemos II JW Marriott Mauro Pelaschier

Only Lu Londra Palace Liam Orel

Clean Sport One Nolinski Venezia Jure Orel

Flying Dragon Palazzina Camillo Galliani

Anywave St. Regis Alberto Leghissa

Shining Palazzo Venart Zeljko Perovich Huck

Ancilla Domini The Gritti Palace Caterina Banti

Il Moro di Venezia Comune-Salone Nautico Dudi Coletti

New Zealand Endeavour Sc. Morosini – Marina Militare Mauro Magarotto

Phantom Yacht Club Venezia/LILT Giorgio Pitter

Gipsea Guardia Costiera Marcello Calandrino

Programma

Giovedì 17 ottobre alle Zattere: arrivo imbarcazioni e ormeggio.

Venerdì 18 ottobre alle Zattere: 18.30 “La città incontra gli skipper”.

Sabato 19 ottobre ore 11.00 briefing equipaggi a Palazzo Zattere, partenza alle 13.30 circa: il pubblico potrà ammirare da vicino l’intero svolgimento della regata e le imbarcazioni all’ormeggio grazie a un pontile galleggiante lungo oltre 70 mt realizzato dal Gruppo Boscolo Bielo e posizionato nel Canale della Giudecca. Le premiazioni sono previste verso le 17.00 presso la banchina VYP dove per la prima volta verrà anche assegnato il Barcolana Venice Hospitality Trophy, trofeo Challenge per l’imbarcazione meglio classificata considerando le migliori prove nella Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo e Venice Hospitality Challenge.

Per quanto riguarda l’aspetto sociale Venice Hospitality Challenge e lo Yacht Club Venezia sono ancora una volta al fianco della Lega Italiana per la lotta contro i tumori: il maxi yacht Kiwi gareggerà anche per LILT mentre il Vaporetto Rosa, un natante ibrido a basso impatto ambientale, accompagnerà la regata per divulgare l’importanza della prevenzione per i tumori al seno. L’impegno verso l’ambiente si concretizza con la fornitura agli equipaggi di indumenti ottenuti col riciclo delle bottiglie in plastica da Mureadritta: una scelta in linea con quanto l’Amministrazione Comunale si sta prefiggendo per Venezia, un luogo unico al mondo dove è impossibile collocare con certezza un confine tra città e natura.

Il barman Alberto Tenconi ha creato un cocktail dedicato alla Venice Hospitality Challenge dove non potevano mancare richiami alla Serenissima con il Gin Venesian e alla storia marinaresca per la presenza di bucce di limone, preziose contro lo scorbuto. Nella preparazione diverse erbe aromatiche evocano il paesaggio delle barene della laguna Veneziana.

La conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta oggi presso Ca’ Sagredo Hotel, ha visto il presidente dello Yacht Club Venezia Mirko Sguario ringraziare le autorità presenti per poi dichiarare: “Lo scorso anno la regata del decennale per la prima volta ha reso visibili da vicino le barche ormeggiate in un punto centrale della città. Lo consideravo un esperimento ma, visto il notevole interesse suscitato, ho deciso di replicare anche per questa XI edizione. Come novità di quest’anno, ho inoltre il piacere di annunciarvi l’introduzione di un nuovo Trofeo, appositamente pensato per premiare il miglior risultato conseguito da chi ha partecipato sia alla Barcolana sia alla Venice Hospitality Challenge realizzando così un vero e proprio sodalizio tra le regate più importanti dell’Alto Adriatico del mese di ottobre”.

Nel suo intervento il vicesindaco di Venezia Andrea Tomaello ha posto l’accento sull’eccellenza della manifestazione “Venice Hospitality Challenge riunisce il meglio dell’ospitalità veneziana ai migliori velisti e offre alla città uno spettacolo importante per sostenere quel turismo di qualità e sostenibile che tutti ci auguriamo.”

“Tra qualche giorno l’Arsenale di Venezia sarà protagonista delle eccellenze dell’artigianato italiano e, a poche settimane di distanza, Venezia ospiterà un altro evento di assoluta qualità che sposta lo sguardo dal saper fare manuale al mare” sottolinea Fabrizio D’Oria, Direttore operativo di Vela Spa “Ancora una volta Vela, per conto del Comune di Venezia, collabora con la Venice Hospitality Challenge, la manifestazione giunta alla XI edizione che coniuga la passione per la vela con quella dell’ospitalità, due aspetti cari al nostro territorio. Una collaborazione consolidata nel tempo e che porta ancora una volta i maxi yacht a competere sulle acque cittadine regalando uno spettacolo unico nel suo genere. Un appuntamento diventato tra i più attesi dell’autunno in laguna e che tiene alta la tensione verso il comparto della nautica in attesa della prossima edizione del Salone Nautico Venezia”.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio ha aggiunto “L’Autorità di Sistema Portuale conferma il proprio impegno nel sostenere la nautica e le eccellenze di Venezia. Lo fa confermando il proprio ruolo di partner istituzionale e tecnico della Venice Hospitality Challenge, manifestazione velica che – unica al mondo – si svolge interamente in un circuito cittadino. È anche grazie alle verifiche tecniche e amministrative dell’Ente portuale, oltre ad un sostegno economico agli organizzatori, che l’evento potrà svolgersi nell’esclusiva location del Bacino di San Marco. Ed è anche attraverso queste azioni che intendiamo rafforzare e approfondire il dialogo tra il porto e la sua città”.

Venice Hospitality Challenge è patrocinata dal Comune di Venezia e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Beneficia del supporto dei partner Vela Spa, Salone Nautico Venezia, Marina Militare, Capitaneria di Porto, Guardia Costiera e FIV. Gold sponsor Generali Italia e VISA e sponsor Boscolo Bielo, New Murano Gallery, MureaDritta, , Panfido, VYP Venice Yacht Pier, Select, Acqua Dolomia, Alilaguna, Assonautica Venezia, Portodimare. Media Partner: Barche, Excellence Magazine, Venezia Made in Veneto, Venezia Unica, Lagunamare e Wonder Cortina.

Com. Stam. + foto