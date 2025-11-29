“Ventiquattro Carabinieri nuovi giunti al Comando Provinciale di Messina”

Sono già in servizio i 24 Carabinieri arrivati nei giorni scorsi presso vari Reparti del Comando Provinciale di Messina e destinati a potenziare gli assetti dell’Arma deputati al controllo del territorio.

Si tratta di 3 Marescialli e 21 Carabinieri, di cui 8 destinati alla loro prima sede di servizio in quanto provenienti dai corsi di formazione di base, tutti preparati e animati dal consueto spirito di servizio che contraddistingue ogni militare dell’Arma, oltre che pronti a rinforzare le Stazioni che presidiano il vastissimo territorio della provincia.

Non è un caso, infatti, che questi militari siano stati destinati a realtà caratterizzate da particolare impegno operativo, che insistono non solo su alcune aree del capoluogo (come, ad esempio, il quartiere “Giostra”), ma interessano soprattutto i centri più lontani e isolati quali Cesarò, Mistretta, Capizzi, Furnari, Caronia, Barcellona Pozzo di Gotto e Capo D’Orlando, dove la presenza delle Istituzioni rappresentata dalle Stazioni Carabinieri continua a rivestire assoluta importanza per la prevenzione dei reati e la funzione di rassicurazione sociale esercitata dai militari dell’Arma.

Questa mattina i neo giunti sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Lucio ARCIDIACONO, il quale – nel dargli il benvenuto – ha illustrato le peculiarità delle aree in cui ciascuno di loro sarà chiamato a operare, soffermandosi sull’importanza del dialogo con i cittadini, che costituisce tutt’oggi un presupposto fondamentale per consolidare la fiducia che la popolazione nutre nei confronti dei Carabinieri.

Difatti, queste nuove immissioni sono il frutto di una costante pianificazione e di un’accurata analisi di tutti gli scenari in cui l’Arma è chiamata a operare, affinché il controllo del territorio espresso da ciascun Reparto sia sempre più adeguato e rispondente alle specifiche esigenze, soprattutto nell’ottica di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.