Vento molto leggero nella prima della Coppa Italia TRADER – Team Trophy ENWAY 2021

La giornata è iniziata con il briefing alle ore 10.00 nel piazzale antistante il Circolo Canottieri Napoli organizzatore della manifestazione, in collaborazione con la Lega Navale, la sezione velica della Marina Militare e la V Zona Fiv, dove per l’occasione è stato allestito un piccolo villaggio.

Subito dopo tutti in mare ma purtroppo in questa prima giornata il vento si è fatto davvero desiderare e solo dopo una lunga attesa il Comitato è riuscito a far partire verso le 14.30 una regata con un vento da 250 di 6/8 nodi di intensità. Le 20 imbarcazioni presenti hanno comunque potuto riscaldare i motori con la speranza che nel prosieguo della manifestazione si possa recuperare il programma.

Questi i podi dopo la prova odierna

Overall ORC: 1. Fantaghirò, Club Swan 42 di Carlandrea Simonelli

2. Sekeles, M37 della Asd Fata Morgana

3. Athyris & C, Grand Soleil 43 BC di Pier Giorgio Nardis

Overall IRC: 1. Fantaghirò, Club Swan 42 di Carlandrea Simonelli

2. L’automobile Globulo Rosso, Este 31, Alessandro Burzi

3. Ulika, Swan 45 di Stefano Masi

Al rientro a terra comunque gli animi sono stati rallegrati con una bella sorpresa, il villaggio si è infatti animato con schermo gigante, forno per le pizze, negozietti, mozzarelle del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, birra e prodotti locali. Tutti hanno davvero apprezzato.

Alessandro Runci, Direttore Enway: “Siamo davvero lieti di ricominciare con questa avventura dopo un anno complicato, particolare, segnato da problemi che hanno lasciato degli strascichi in tutti noi e non ci hanno permesso di dedicarci come volevamo a questa iniziativa come negli anni precedenti.

Enway è sempre presente se si parla di Vela, e quando l’occasione per essere vicini all’UVAI e a questo mondo ci si è presentata nuovamente, l’abbiamo colta al volo e credo che lo scenario del Circolo Canottieri Napoli, luogo della manifestazione, non abbia bisogno di ulteriori presentazioni. Sono convinto che questo evento ci riserverà come ogni anno delle splendide emozioni.

Felici di essere rientrati nella squadra! Grazie e Buon Vento! Enway sempre al vostro fianco”.

Per Francesco Lo Schiavo Presidente V ZONA FIV: “Un altro appuntamento velico di carattere nazionale impegna i Circoli di Napoli, offrendo un grande spettacolo alla città ed una nuova occasione per valorizzare il Golfo di Napoli, stimolando nuove sfide organizzative”.

