Versamento di 102 milioni da parte di Unicredit. ANCI Sicilia: attendiamo un beneficio anche per i comuni dell’Isola

«Accogliamo con soddisfazione la notizia del versamento di 102,4 milioni di euro effettuato da UniCredit alla Regione Siciliana in applicazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale, che stabilisce che le imposte generate da imprese “con la sede centrale fuori dal territorio della Regione” debbano essere versate alla Regione Siciliana quando l’attività produttiva è svolta nel suo territorio.

Riteniamo che un trasferimento così significativo consente di comprendere quale potrebbe essere l’effettivo gettito spettante alla Sicilia.

Esprimiamo apprezzamento per questa condotta virtuosa e auspichiamo che tutte le imprese operanti sul territorio siciliano possano uniformarsi stabilmente a quanto previsto dall’articolo 37, contribuendo in modo equo allo sviluppo della finanza regionale e locale.

Riteniamo, inoltre, che sia arrivato il tempo che le crescenti entrate della Regione Siciliana si traducano in una significativa crescita dei trasferimenti in favore degli enti locali, secondo un approccio fondato su una reale e piena collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, nell’interesse esclusivo della qualità e quantità dei servizi da offrire ai cittadini siciliani.»



Il Presidente ANCI Sicilia, Paolo Amenta e il Segretario Generale ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano

Com. Stam.