“Versi sospesi tra sogno e realtà”. Una poesia senza confini formato e-book

“Versi sospesi tra sogno e realtà” è una raccolta di frammenti emotivi, immagini e sensazioni che si muovono sul filo sottile che unisce il vissuto quotidiano alle visioni interiori, cercando di dare voce a ciò che spesso resta in silenzio.

A parlare così della sua opera – pubblicata nella collana “Altre Frontiere” dell’Aletti editore e disponibile solo nella versione e-book – è l’autore Danilo Ceirani, perito chimico industriale di professione, nato a Roma ma che vive a Latina. La raccolta è, infatti, tradotta anche nella versione araba, dal professor Hafez Haidar, così da «permettere al testo di vibrare in un’altra tonalità, senza perdere la sua essenza. L’italiano porta con sé la musicalità e la tradizione poetica mediterranea; l’arabo aggiunge profondità, suggestioni e sfumature che amplificano il senso e l’emozione». Questo perché, secondo l’autore, la poesia, per sua natura, non conosce confini. «Voglio trasmettere immagini reali che sfumano in una visione onirica, dei ricordi concreti che si dissolvono in emozioni».

Nella silloge, infatti, non vi è una netta separazione tra la realtà e il mondo onirico, poiché vi sono sempre frammenti e simboli che si contaminano a vicenda. «È in questo spazio di confine – spiega Danilo Ceirani – che i versi trovano la loro forza: lì dove ciò che è vissuto e ciò che è immaginato si fondono, creando un linguaggio che non appartiene interamente a nessuno dei due mondi. La scrittura è un varco che non si limita a raccontare i sogni, ma li attraversa, li trasforma e li restituisce in una forma nuova, capace di superare i limiti della memoria e della logica».

Le liriche rispecchiano le esperienze vissute e trovano la loro ispirazione nei legami affettivi, nella memoria, nel tempo che scorre, nella natura come specchio interiore e in quel confine sottile in cui il sogno si intreccia con la realtà. Con un linguaggio essenziale ma evocativo in cui ogni parola ha un peso emotivo, l’autore dà voce a ciò che è fragile, effimero, ma capace di lasciare un segno profondo. A ciò che sopravvive, che si rigenera, che continua a fiorire nonostante le tempeste. Inoltre, non manca l’attenzione ai temi più importanti di attualità, dalla guerra ai migranti, e ogni verso profuma di resilienza, a cui è dedicata proprio una poesia. «Ho cercato di trasformare le ferite in fioriture, di accogliere la fragilità senza rinnegarla, e di trovare nella caduta la spinta per rialzarsi».

Danilo Ceirani con la sua poesia ha la capacità di trasformare i fatti in emozioni condivise, rompendo, così, il muro dell’indifferenza e aprendo spazi di ascolto e consapevolezza. «Vorrei che il lettore possa ritrovarsi nei miei versi, riconoscere le proprie emozioni e scoprire che anche nella fragilità c’è bellezza e forza. La mia poesia vuole essere un invito a guardare oltre l’apparenza, ad ascoltare ciò che spesso resta in silenzio».

