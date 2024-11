Verso la nuova isola ecologica di Trapani

Pronta la nuova isola ecologica di Trapani. Nelle more dell’apertura, da lunedì sarà possibile conferire i rifiuti in un CCR provvisorio presso l’autoparco comunale di via Libica

A partire da lunedì 11 novembre, presso il piazzale all’interno dell’autoparco comunale di via Libica, sarà possibile conferire provvisoriamente ingombranti, legno, plastica, abbigliamento, ferro, acciaio, rifiuti metallici oltre a lavatrici, monitor, frigoriferi ed altre apparecchiature elettroniche. Infatti, nelle more dell’imminente apertura della nuova isola ecologica presso la zona industriale, al fine di consentire alla cittadinanza di conferire diverse tipologie di rifiuti accumulati nelle ultime settimane, gli uffici Ecologia-Ambiente del Comune di Trapani, su indicazione del Sindaco Tranchida e dell’Assessore Barbara, hanno elaborato un calendario temporaneo che nelle giornate di lunedì dalle 12 alle 17 e di mercoledì e sabato dalle 7 alle 12, consente all’utenza di allocare nei relativi cassoni un massimo di 5 (e non più 3) pezzi alla volta. «Abbiamo completato l’iter per l’apertura della nuova isola ecologica già dalla fine del mese di ottobre e giovedì 14 novembre procederemo con la formale consegna al gestore del nuovo polo dove i trapanesi potranno conferire i rifiuti in sicurezza e con standard di sicurezza ben più elevati rispetto a prima – dichiarano il Sindaco Tranchida e l’Assessore Barbara – ed a giorni contiamo dunque di comunicare la data ufficiale della definitiva apertura che, contestualmente, metterà fine all’inopportuna allocazione al lungomare del vecchio CCR. Confidiamo nella collaborazione della cittadinanza per una città più pulita e rispettosa dell’ambiente comune».

CS