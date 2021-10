Verso la riapertura di viale Francia: Susinno: “lavori finiti ma c’è la grana mercatino”

Quasi pronto il collegamento con via Nenni, che consentirà di alleggerire il traffico in via Belgio. La strada è stata già asfaltata e si attende la consegna al Comune. La questione è stata discussa anche in Settima commissione alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Cettina Martorana, che si è fatta carico di convocare in tempo utile un tavolo tecnico con le associazioni di categoria. Lo dice in una nota Marcello Susinno componente della Settima Commissione.

Peraltro – spiega Marcello Susinno – nei giorni scorsi la sesta circoscrizione ha approvato – una delibera che impegna l’amministrazione comunale a riportare il mercatino nel parcheggio di viale Francia (piazzale Ambrosini), finora occupato dal cantiere del passante ferroviario. Delibera legata alla conclusione dei lavori; la strada è stata già asfaltata e a breve verrà riaperta. Nel giro di pochi giorni – continua Susinno è prevista la consegna al Comune da parte della ditta che ha eseguito le opere.

Il prolungamento di viale Francia è stato reso possibile grazie all’interramento della linea ferrata, il cosiddetto Passante ferroviario, ma il transito delle auto ogni martedì verrebbe però sbarrato dal mercatino rionale.

Uno spostamento che da un lato gioverebbe alla viabilità e alla vivibilità della zona; dall’altro consentirebbe allo stesso tempo ai commercianti di poter continuare a svolgere le loro attività a pochi passi dall’attuale ubicazione del mercatino.

L’apertura di viale Francia e il collegamento con via Nenni permetterà di alleggerire il traffico della vicina via Belgio. “E’ prevedibile – conclude Susinno – che ci siano importanti carichi veicolari sul viale Francia provenienti da via Nenni non compatibili con la presenza del mercato rionale. I residenti della zona per anni hanno sopportato la presenza dei numerosi cantieri e ora, giustamente, tutti auspicano una migliore vivibilità del quartiere. Vivibilità che passa anche da una circolazione veicolare meno caotica”.

Com. Stam.