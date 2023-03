Vertenza Almaviva. Giovedì a Catania sit-in dei lavoratori

Vertenza Almaviva. Giovedì a Catania, dove sono in bilico 180 unità, sit-in dei lavoratori per chiedere la ripresa del tavolo ministeriale e chiedere un intervento del Governo nazionale

Si terrà giovedì, a partire dalle 10 in via Etnea angolo via Prefettura, il sit-in dei dipendenti di Almaviva contact Catania organizzato dalle sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl Comunicazioni. Una protesta, che continua sulla scia delle iniziative intraprese dai sindacati nelle scorse settimane, per invocare l’immediata ripresa del tavolo ministeriale ed inoltre rivendicare un intervento tempestivo e risolutivo del Governo nazionale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, perchè nessuno perda il proprio posto di lavoro svolto con professionalità negli ultimi 20 anni. “La vertenza Almaviva contact, che a Catania vede coinvolte circa 180 unità, rischia di trasformarsi in un vero e proprio massacro sociale, generando una ricaduta devastante per la nostra città e per l’intero territorio siciliano – dicono i segretari provinciali dei sindacati che, ancora una volta, scenderanno in strada per far sentire la propria voce. Speriamo che la nostra enorme preoccupazione possa tradursi negli atti concreti che sollecitiamo da diversi mesi.”

Com. Stam. UGL