Ugl: “Confidiamo in atto di buon senso per restituire agli operatori il loro lavoro”. Protesta questa mattina per i dipendenti dell’ex appalto dei servizi di pulizia e custodia dell’Istituto musicale “Vincenzo Bellini” di Catania.

Davanti la sede del Conservatorio, i lavoratori si sono date appuntamento per un sit-in pacifico per chiedere il reintegro considerato che con l’arrivo del mese di maggio la “Pubbliservizi” non espleterà più la commessa per conto della Città metropolitana. Era stata, infatti, la società partecipata dell’ente metropolitano a prendere il posto delle due ditte private che, fino al 2018, avevano l’affidamento, ma per via dell’amministrazione straordinaria non fu possibile far transitare le risorse umane impiegate nei servizi del “Bellini”. A nulla sono valse le interlocuzioni avute con le istituzioni a vario livello, nonostante gli impegni presi per la soluzione della vertenza, ed oggi gli stessi lavoratori sono stati ricevuti dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto, presieduto dalla professoressa Graziella Seminara, alla presenza del direttore amministrativo Omar Morica. “Ringraziamo il vertice dell’ente che, ricevendo in audizione gli operatori, ha voluto iniziare fare chiarezza sull’intera situazione che si è venuta a creare – dichiara Salvo Strano dirigente della federazione Ugl igiene ambientale. Abbiamo quindi appreso che l’Istituto rimarrà chiuso e la didattica si farà a distanza fin quando non si diraderanno le nubi attorno alla possibile assegnazione della procedura ad una ditta privata. Da parte nostra abbiamo avuto modo di ribadire la necessità che ai lavoratori venga restituito ciò che, senza alcun motivo specifico, è stato loro tolto ovvero il diritto al lavoro. Confidiamo in un atto di buonsenso e, per questo, auspichiamo anche l’intervento autorevole del sindaco dell’istituzione metropolitana, Salvo Pogliese, mentre continueremo a rimanere vigili in attesa finalmente di buone notizie. In alternativa siamo già pronti a nuove azioni di sciopero – conclude Strano.”

Com. Stam.