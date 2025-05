Very e “Unika” Nikita

Nikita Pelizon, triestina calma e pacata, ha un fuoco dentro. Il sacro fuoco dell’arte. Perché il suo essere sprigiona un fiume carsico di cristallina acqua vitale e musicale. Queste caratteristiche le troviamo non solo in “Unika” e “Mojito” – canzoni che ben sintetizzano la sua personalità – ma in tutto il suo essere artista.

Genio, Nikita è un autentico genio. Una maestra della canzone – scrive testi meravigliosi – un’eccellente pittrice e, specialmente, una donna affascinate e intelligente. Qualità rare, non solo nell’universo dello spettacolo, ma anche nel mondo culturale e nella vita di tutti i giorni.

Il suo essere virtuosa la porta a essere presente a se stessa e, nel fantasmagorico e poliedrico cosmo artistico, Nikita è spettacolare. D’altronde lo dice nelle sue canzoni, come lei non esiste nessun’altra. Ipnotica e magnetica; donna e artista che sta crescendo in cultura e personalità. Insomma è facile ma non scontato il gioco di parole perché lei è “Unika“.

Dichiarazione esclusiva Nikita per i media

”Unika” è una canzone che scrissi nel 2020 mentre riflettevo su quanto negli ultimi 30 anni ci siamo evoluti velocemente a livello tecnologico e social. Il telefono fisso? La cabina telefonica? I 100 SMS? Sembra una vita fa. Questo rapido progresso è meraviglioso perché ha messo in contatto il mondo, permettendoci di vedere tutto in tempo reale. Oltre un terzo della popolazione mondiale è sui social media! Tuttavia, questo vedere ogni cosa in tempo reale può portare ad un senso di insicurezza diffusa. Scarsa autostima tra i giovani, disturbi dell’attenzione, minor capacità d’introspezione, scarsa gestione emotiva… Come sono cambiati gli spot pubblicitari? Quali sono i contenuti che diventano virali? La prima cosa che si fa al mattino è prendere il telefono. Viviamo tutti con il telefono in mano. Il punto è: come lo usiamo? Scrollando contenuti che spesso ci fanno sentire inadeguati, “guilty”. Siamo andati nel mondo creandone uno nuovo, e “Unika” è qui per ricordarci quello vero, quello che spesso ci dimentichiamo di abitare. Questo brano vuole lasciare il messaggio che ognuno di noi è unico e merita di darsi tempo per ascoltarsi e ricordarselo. Tutto si trasforma; l’impatto emotivo che diamo a noi stessi sentendoci unici anziché insicuri è più potente per andare là fuori con la nostra autenticità, la nostra luce.

You are light

di Roberto Dall’Acqua

