Domani mattina terrà la funzione religiosa domenicale sul terrazzo del Loggiato di San Bartolomeo.

Il vescovo Heinrich Bedford-Strohm, Presidente del Consiglio della Chiesa Evangelica tedesca, insignito due anni fa della cittadina onoraria, si trova in questi giorni a Palermo.

In condivisione di impegno per l’accoglienza e per il rispetto del diritto alla vita dei migranti nel Mediterraneo, il vescovo Bedford-Strohm terrà la funzione religiosa domenicale della TV pubblica tedesca ZDF – che abitualmente si tiene ogni domenica in una città tedesca –

Per la prima volta, dall’inizio del suo mandato, Bedford-Strohm ha scelto di presiedere la messa in una città non tedesca e ha scelto Palermo per la sua straordinaria accoglienza in favore dei migranti e per le navi delle Ong.



Stamattina il sindaco Leoluca Orlando, insieme al vescovo Bedford-Strohm, ha partecipato alla messa, celebrata dall’arcivescovo Monsignore Corrado Lorefice, che si è tenuta al Santuario di Santa Rosalia in occasione della festività della ‘Santuzza’. Presenti alla cerimonia liturgica anche le massime autorità civili e militari.

All’interno del Santuario, dopo la messa, il sindaco ha donato a Santa Rosalia un omaggio floreale.



“Oggi, nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, è una giornata di festa. Questo tempo difficile ci ricorda quanto sia importante il diritto alla salute che Santa Rosalia ha tutelato liberando Palermo dalla peste. E oggi la peste dalla quale dobbiamo liberarci è il Covid-19. Per questo dobbiamo avere cura degli altri e di noi stessi”, ha detto il sindaco Leoluca Orlando. “La presenza del vescovo Bedford-Strohm – ha aggiunto Orlando – onora tutta la città e conferma il percorso culturale di Palermo in difesa dei diritti umani.

E ribadisce la necessità di garantire il rispetto del diritto alla vita di tutti e l’attivazione di meccanismi di soccorso e di accoglienza rispetto al fenomeno delle migrazioni in atto. Oggi esacerbato dal drammatico momento che vive il popolo afghano.



Bedford-Strohm ha apprezzato l’importante cambiamento culturale e sociale della nostra città, la sua visione di futuro per un’Europa di accoglienza e rispetto dei diritti umani”.



“MI ha molto emozionato il fatto di aver potuto partecipare alla messa in onore della Santa Patrona di Palermo insieme al sindaco Leoluca Orlando”, ha detto Bedford-Strohm. “Oggi più che mai – ha sottolineato – dipendiamo da persone coraggiose che si battono per l’umanità e la carità. Questo include anche le molte persone che sono impegnate nel salvataggio in mare nel Mediterraneo a Palermo e da Palermo. Con il loro impegno adempiono a una responsabilità che, in realtà, tutti noi in Europa abbiamo in comune”.

