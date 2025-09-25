VI Raduno Interregionale Lazio dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri e all’Associazione Nazionale Carabinieri

Minturno (LT): Dal 26 al 28 settembre prossimi, a Minturno e Scauri di Minturno si svolgerà il VI Raduno Interregionale Lazio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, organizzato dall’Associazione stessa con il Patrocinio dell’Arma dei Carabinieri e del Comune di Minturno, oltre che della Regione Lazio e della Provincia di Latina.

La manifestazione, che riunisce tradizionalmente migliaia di soci provenienti da ogni parte di Italia, sarà l’occasione per celebrare i valori dell’Arma dei Carabinieri e per rafforzare, sempre più, il legame con gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’evento, articolato su tre giornate, prevede la consegna della cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri, che sarà ricevuta dal Generale di Divisione Ugo Cantoni, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, e all’Associazione Nazionale Carabinieri, che sarà ricevuta dal Generale di Corpo d’Armata Libero Lo Sardo, Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che avverrà, a partire dalle 9:30 di domenica 28 settembre, in Piazza Giovanni Paolo II di Scauri. Tra le numerose iniziative, per gli ospiti sarà possibile visitare il “Villaggio della Legalità”, che sarà aperto in Piazzale Sieci di Scauri di Minturno, dalle 9:30 di venerdì 26 e fino alle 17:00 del giorno successivo. È questa una preziosa opportunità, soprattutto per i più giovani, per incontrare le Istituzioni, nell’ambito di un progetto di più ampia portata e finalizzato a promuovere la cultura della legalità. Sarà, inoltre, possibile incontrare i Carabinieri di diversi comparti di specialità, quali i sommozzatori del Nucleo Subacquei e vari atleti del Gruppo Sportivo, nonché di assistere alle esibizioni di unità cinofile di cui l’Arma dispone e visitare l’esposizione di diversi veicoli in uso all’Arma dei Carabinieri tra cui figurerà anche la performante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. E per chi sarà interessato non mancherà l’opportunità di confrontarsi con diversi militari dell’Arma dei Carabinieri in servizio presenti che, tra le altre cose, provvederanno anche a consegnare materiale informativo di diverso genere, tra cui quello che illustra le procedure relative alla presentazione della domanda per la partecipazione ai diversi concorsi previsti per l’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri.

L’evento, che prevede molti, diversi e molto significativi momenti di aggregazione, tra cui l’Annullo filatelico, sarà ulteriormente arricchito dal concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma che accompagnerà il soprano Francesca Carli, la cantante Beba e il Tenore Enrico Giovagnoli, che si terrà a partire dalle 19:00 di sabato 27 settembre, presso il Teatro Romano di Minturnae, e si concluderà domenica 28 settembre, con lo sfilamento del personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che partirà alle 11:30 dal Lungomare Nazario Sario, zona balcone panoramico, di Scauri.

L’ingresso è libero, tutti i cittadini sono invitati a partecipare.