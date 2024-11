Via alla Prima Edizione del Milazzo Crime Book 2024

Milazzo – Sarà Palazzo D’Amico e la splendida città di Milazzo il palcoscenico su cui andrà in scena la prima edizione del festival del libro “Milazzo Crime Book Fest”.

L’evento, nato da un’idea del medico e scrittore Nino Genovese, è patrocinato dall’amministrazione comunale di Milazzo nella persona del sindaco Pippo Midili, e fortemente voluto dalla consigliera comunale Fabiana Bambaci e dall’esperta del Sindaco Lucia Scolaro. Milazzo, splendida cittadina della costa tirrenica, con le sue coste e meravigliose spiagge con le Eolie dinanzi, è la giusta ambientazione per un festival del noir siciliano. Il 22 e 23 novembre dalle ore 18:00 saranno previsti sei incontri con autori di fama nazionale. Si inizia il 22 novembre con Salvo Toscano, giornalista RAI e padre dei fratelli Corsaro, andati in onda di recente su canale 5, ha di recente pubblicato per Newton Compton “L’ultimo presagio”, a seguire Maria Elisa Aloisi con “Sto Mentendo” (Mondadori), vincitrice del Premio Tedeschi con il primo romanzo della saga. Chiude la prima giornata Franco Forte, direttore del Giallo Mondadori, Segretissimo e Urania e autore di romanzi storici di grande rilievo internazionale, ci parlerà del suo ultimo romanzo “L’Alba di Cesare” (Mondadori).

Il 23 novembre Claudia Cocuzza, caporedattrice della rivista Writers Magazine e autrice del romanzo “La Partita di Monopoli”, presenterà l’antologia “365 racconti gialli, thriller e noir” (Delos) che raccoglie – come suggerisce il titolo – 365 racconti brevi di genere giallo. A seguire Giorgio Lupo, direttore artistico del Termini Book Festival, con “La danza delle anime” (Sette Chiavi) e Roberto Mistretta, giornalista della Sicilia, vincitore del Premio Tedeschi nel 2019 e padre della fortunata saga con protagonista il maresciallo Bonanno con “I delitti del castello” (Frilli). A chiudere la manifestazione il 23 novembre la premiazione del concorso “Milazzo Crime Book I edizione” che prevede due sezioni, Editi e Inediti. Il vincitore degli inediti sarà valutato dall’Editore Fratelli Frilli per la pubblicazione. Sarà presente Carlo Frilli, che presenterà la sua casa editrice.

I giurati che hanno letto i manoscritti e decreteranno i vincitori sono: Mariella Sclafani, Cristina Saja, Antonella Saia, Salvatore Bucolo, Sara Alesci e Barbara Andaloro.

I finalisti per la sezione A (inediti) sono: Cristina Biolcati, Mimmo Carpagnano, Claduio Pinna, Marcello Risicato, Marco Scarlatti. Per la sez B (Editi): Roberta Castelli, Antonella Di Fabio, Tiziana Foggia, Gisa Ruffini La Piana e Gianfranco Sorge.

Hanno sostenuto l’iniziativa la libreria Giunti al Punto di Milazzo, il Centro Diagnosi Iannelli e Il Gelso Rooms.

Sarà presente anche la libreria Mondadori bookstore di Milazzo. La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è libero fino a esaurimento posti.



“L’iniziativa nasce dalla mia passione per la narrativa e ho sempre pensato che Milazzo per le sue bellezze paesaggistiche sia lo scenario perfetto per eventi di questa portata. Fin dalla prima edizione, insieme a Fabiana Bambaci e Lucia Scolaro, abbiamo puntato sulla qualità con ospiti di grande rilievo nazionale e internazionale.” – ha affermato il dott. Genovese.

