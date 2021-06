Come se non bastassero le palazzine abbandonate ed i bivacchi, ad aumentare lo stato di degrado ci si mettono pure le discariche abusive che da giorni invadono l’altra parte di via Bernini. Quella, per intenderci, che dà sull’ampio terreno in terra battuta usato come parcheggio dai residenti della zona.

In questo clima da terra di nessuno a rimetterci, ovviamente, è il decoro dell’intero rione. Da anni Il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede alle istituzioni competenti di attivare immediatamente una politica adeguata che possa risolvere definitivamente il problema. Oggi via Bernini viene accuratamente evitata da tantissima gente. Per rivalutare l’intero sito non si può aspettare la manna dal cielo ma serve un piano articolato, con interventi mirati e definitivi, che elimini questa vera e propria piaga. Già nel 2014 il comitato Romolo Murri, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, proponeva tutte quelle soluzioni percorribili per eliminare questo scempio. Proposte mai raccolte ed oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Rassegnarsi al degrado o fare finta che tutto ciò non esista non avrebbe senso. Al contrario servono soluzioni. Per questo in via Bernini occorre istallare delle videocamere di sicurezza per punire almeno chi qui ci scarica tonnellate di rifiuti pericolosi.

Vincenzo Parisi Presidente Comitato Cittadino “Romolo Murri”

Com. Stam.