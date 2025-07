Via D’Amelio: sabato open day per donazione sangue in provincia di Trapani

“Da via D’Amelio la memoria si fa vita: dal sangue versato al sangue donato”. Sabato prossimo 19 luglio, per l’anniversario della strage dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i ragazzi della sua scorta, per iniziativa della Direzione strategica dell’ASP Trapani, si potrà donare il sangue all’Unità operativa di Medicina Trasfusionale del presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate, sita al piano terra, in quella dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, nelle sezioni Avis e Fidas della provincia.

Si tratta di una di tre “giornate per la donazione del sangue e del plasma” istituite con decreto del presidente della Regione Siciliana, in coincidenza con il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, rispettivamente date degli omicidi dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino, per la promozione della vita.

“Invito i nostri cittadini a donare – dice il Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti – così che ogni goccia di sangue possa diventare un seme di legalità. Le carenze di plasma, inoltre, sono maggiori nei mesi estivi e il loro aiuto contribuirà a salvare delle vite”.

L’Open Day è riservato a chi è già stato donatore presso strutture dell’Azienda o delle associazioni, mentre chi non ha mai donato può fare la visita e gli esami come candidato donatore. Inoltre gli operatori saranno disponibili a fornire tutte le informazioni per il prelievo.

