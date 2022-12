Via Giuseppe Ballo strada pericolosa

Ancora pericoli e ancora via Ballo, nel quartiere di Cibali, a finire sotto la lente d’ingrandimento per l’alto rischio di incidenti stradali.

Un lungo rettilineo che spinge molti automobilisti incoscienti a sfrecciare a tutta velocità con il rischio di investire i pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Il presidente del IV municipio Erio Buceti chiede immediatamente interventi di messa in sicurezza per una strada teatro, troppe volte, di terribili incidenti stradali. “Qui non bisogna dimenticare che l’anno scorso una donna ha perso la vita perché falciata mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. A questo vanno aggiunte le tantissime segnalazioni che riceviamo dai residenti della zona perché, nei pressi dell’incrocio con via Scannapieco, sono in pochi a rispettare segnaletica e precedenze. Il risultato sono numerosi tamponamenti e qualche volta ad avere la peggio sono i centauri”. Dai dossi ai dissuasori di velocità passando per un pattugliamento continuo: le possibilità per rendere via Giuseppe Ballo più sicura sono tante. Peccato che l’attuale amministrazione comunale non ne abbia adottate nemmeno una. “Non si può aspettare una nuova tragedia prima di fare qualcosa-conclude Buceti-. Pochi giorni fa alcuni pedoni sono stati evitati per un soffio dal pirata della strada di turno. Non si può fare affidamento sempre sulla fortuna: occorre agire ora”.

Il presidente del IV municipio Catania Erio Buceti

Com. Stam. + foto