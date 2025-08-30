Via libera al 4° Slalom di Ucria dopo le verifiche

In 103 hanno superato i controlli della vigilia e domani saranno allo start della gara nebroidea, pronti a cominciare alle 8.30 con la manche di ricognizione. Attesa anche per la serata di festa in paese.

Ucria (ME) – Semaforo verde per il 4° Slalom Città di Ucria, che domani accenderà i motori con la ricognizione del tracciato cui seguiranno le tre manche di gara. Sono stati 103 i piloti e le rispettive vetture che hanno regolarmente svolto la giornata di verifiche, confermando un numero di partecipanti che pone la manifestazione tra gli appuntamenti più prestigiosi della stagione. L’edizione 2025 non solo garantisce un parterre di alto livello, ma avrà anche un forte significato simbolico grazie all’assegnazione del Memorial Vincenzo Belladonna.

Gli iscritti andranno a caccia di punti per il Trofeo d’Italia Sud, la Coppa Italia 5ª Zona, il Campionato Siciliano, il Trofeo dei Nebrodi e il Campionato Sociale AC Messina, validità che contribuiscono a dare ulteriore spessore alla gara. L’atmosfera che si respira in paese è quella delle grandi occasioni: alla vigilia, il clima di attesa è stato arricchito dall’entusiasmo di cittadini e appassionati, con l’intera comunità pronta a vivere un fine settimana di sport e aggregazione.

Tra i favoriti l’etneo Silvio Fiore, vincitore delle prime tre gare valide per il Trofeo dei Nebrodi con la Radical Sr4 1150 ha dichiarato: «Proveremo a fare il poker, sarebbe il coronamento di una stagione fin qui magnifica».

Determinato anche Girolamo Ingardia, che sarà in gara con una Bulla Sport inedita: «Sono qui a provare una vettura nuova per me, di un amico, su un tracciato che non conosco. Vedremo dopo la ricognizione il potenziale per una gara di vertice».

Molto concreto anche il messinese Giuseppe Bellini, al via con la Radical in versione 1400:-“ Finalmente sono arrivate le gomme nuove, sarà molto importante la ricognizione, adesso possiamo essere competitivi in sicurezza.

Soddisfatti gli organizzatori dell’ASD Ucria: «Abbiamo cercato di accogliere tutti nel migliore dei modi, siamo pronti adesso alla fase agonistica. Le verifiche si sono svolte con regolarità e fin qui tutto bene».

Completate le verifiche sotto una leggera pioggerella, in serata, spazio anche al programma collaterale con spettacoli e momenti di festa che renderanno il centro nebroideo ancora più coinvolgente.

Domani la competizione prenderà il via alle 9.00 con la manche di ricognizione, seguita dalle tre salite ufficiali che decreteranno i vincitori di categoria e la classifica assoluta. Mezz’ora dopo l’apertura del parco chiuso è prevista la cerimonia di premiazione che completerà la manifestazione.

