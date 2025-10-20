Via Mascarella: arrestati dai Carabinieri un 35enne e un 27enne per spaccio di droga

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna, nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato due stranieri di 35 e 27enni, in Italia senza fissa dimora, disoccupati, già noti alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Visto l’andamento in crescita degli episodi di spaccio di droga in via Mascarella angolo via Irnerio e zone limitrofe, luoghi abitualmente frequentati da gruppi di spacciatori e consumatori di droga, i Carabinieri intensificavano i controlli al fine di arginare e contrastare tali fenomeni, così da aumentare il senso di sicurezza tra i residenti e commercianti della zona. L’attenzione di una pattuglia di Carabinieri in abiti civili veniva attirata da due stranieri che, assumendo il classico atteggiamento di “attesa”, tipico di spacciatori in cerca di potenziali clienti, venivano notati più volte soffermarsi e interloquire con alcuni passanti (potenziali “acquirenti”) tra le colonne dei portici, per poi immediatamente dileguarsi. I due, fermati per un controllo, venivano successivamente perquisiti dai Carabinieri e trovati in possesso di: (il 35enne) 19 dosi di cocaina complessivamente pari a 9 grammi circa occultati all’interno degli slip, un frammento di hashish e denaro contante pari a 11 euro; (il 27enne) 1225 euro in denaro contante suddiviso in banconote di vario taglio occultate all’interno del suo portafogli. Nei pressi delle colonne dei portici, luogo in cui i due erano stati precedentemente visti stazionare e confabulare con le persone, i Carabinieri rinvenivano un bilancino di precisione occultato all’interno di una grondaia. Al termine delle procedure di identificazione e di rito, entrambi gli stranieri venivano arrestati e, dopo la convalida dell’arresto, sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione ala P.G.