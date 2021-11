Via Mercurio, esortazione a comportarsi in maniera civile

Trapani: In seguito a molteplici segnalazioni giunte in merito allo stato di grave degrado igienico-sanitario di via Mercurio (traversa di Piazza Garibaldi), il Comune di Trapani ha provveduto ad installare una telecamera di sorveglianza per acclarare la situazione.

Dalle immagini, che NON verranno pubblicate per ragioni di privacy e per il contenuto esplicito dei video, emerge come numerosi giovani, specialmente nei fine settimana, scambino una pubblica strada per un orinatoio all’aria aperta. L’amministrazione è al lavoro per evitare che questa incresciosa situazione vada ancora avanti e nel frattempo invita la cittadinanza a non perseverare in detti comportamenti anche e soprattutto nel rispetto dei trapanesi che abitano e lavorano nella zona.

Com. Stam.