Via Pitrè altezza cittadella della Polizia, semaforo a chiamata istituito dall’Ufficio Traffico del Comune: da lunedì 30 giugno i lavori di AMG Energia

Un nuovo impianto semaforico a chiamata in via Pitrè in corrispondenza dell’ingresso della cittadella della Polizia di Stato. Lo realizzerà AMG Energia su autorizzazione dell’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo. Lunedì 30 giugno la società partecipata, con il supporto dell’impresa Biondo srl di San Giuseppe Jato, avvierà i lavori di scavo su sede stradale e marciapiede propedeutici all’installazione della nuova infrastruttura: oggi è stata allestita l’area di cantiere con la collocazione dei divieti di sosta.

Il nuovo impianto è stato richiesto, per motivi di sicurezza, dalla Questura di Palermo e la sua realizzazione, dopo valutazioni e verifiche tecniche, è stata autorizzata dall’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune che ne ha affidato la realizzazione ad AMG Energia sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio vigente: si tratta di un intervento di natura straordinaria.

Il nuovo impianto semaforico sarà realizzato con lanterne a LED e con dispositivi sonori per non vedenti. Avrà un pulsante dedicato attraverso cui gli agenti di polizia potranno attivare l’impianto per consentire l’uscita delle pattuglie dalla cittadella in piena sicurezza.

I lavori di realizzazione dovrebbero durare circa dieci giorni. Le attività di scavo, in conformità con l’ordinanza dell’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune, riguarderanno il tratto di via Pitrè all’altezza del civico 224 e il tratto a seguire l’ingresso carrabile della Cittadella della Polizia con la realizzazione su entrambi i lati di marcia di un attraversamento della carreggiata e del marciapiede e l’istituzione del divieto di sosta, con rimozione coatta, su entrambi i lati per l’intero arco delle 24 ore. I lavori riguarderanno anche via Giuseppe Cocchiara nel tratto in corrispondenza dell’incrocio con via Pitrè con la realizzazione su entrambi i lati di marcia di un attraversamento della carreggiata e del marciapiede e l’istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati, con rimozione coatta, per l’intero arco delle 24 ore limitatamente al tratto di via Cocchiara limitrofo all’incrocio con via Pitrè.

Il nuovo semaforo di via Pitrè fa parte di un affidamento complessivo ad AMG Energia dell’importo di euro 149.835 da parte dell’Ufficio Traffico e Mobilità per la realizzazione di nuovi semafori e l’installazione di lanterne aggiuntive in alcuni impianti. Nell’ambito di questo affidamento, AMG Energia ha già realizzato l’installazione di una lanterna semaforica aggiuntiva per la svolta continua in via dell’Orsa Minore all’incrocio con via Santa Maria di Gesù e di una lanterna aggiuntiva per la svolta continua in via Roma all’incrocio con via Cavour. Dopo la realizzazione del semaforo pedonale in via Pitrè, verranno avviati i lavori per l’installazione di un nuovo impianto a ciclo fisso in via Roma all’incrocio con via Mariano Stabile e di un nuovo impianto pedonale a chiamata in via Parlavecchio davanti al complesso didattico “Aule nuove” della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università.

Foto : il tratto di via Pitrè all’altezza della Cittadella della Polizia in cui verrà installato il nuovo semaforo

