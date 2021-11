Via Roma. chiusura alla circolazione e sosta veicolare nelle giornate festive e prefestive

A partire da Venerdì prossimo, 26 Novembre – e fino al 9 Gennaio 2022 – cambia la circolazione veicolare sulla via Roma.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale di Marsala, in occasione delle imminenti festività natalizie, è quello di ampliare le aree pedonali del centro, coniugando le azioni a sostegno dello sviluppo commerciale del territorio con le prescrizioni sanitarie di tutela della salute pubblica. “Nei giorni scorsi, assieme all’assessore Arturo Galfano – aggiunge il sindaco Massimo Grillo – abbiamo condiviso con i titolari delle attività commerciali di via Roma tale scelta che, tra l’altro, favorisce il distanziamento interpersonale. I pedoni, infatti, oltre ai ristretti marciapiedi possono contare sull’intera carreggiata per mantenere le condizioni di sicurezza, evitando così eventuali assembramenti nei fine settimana”. Nel recepire le direttive dell’Amministrazione, il Comando della Polizia Municipale ha pertanto predisposto l’apposito provvedimento che vieta il transito veicolare e la sosta in via Roma nelle giornate festive (domenica inclusa) e prefestive (incluso Sabato), dalle ore 9 alle ore 21. Il divieto decorre da Venerdì 26 – come richiesto dai commercianti – perchè la giornata coincide con il “black friday”, giornata internazionale dedicata allo shopping. Il divieto di circolazione e sosta veicolare interessa il tratto di via Roma compreso tra le vie Francesco Crispi e Itria. Sarà consentito il transito veicolare limitatamente al tratto di via Roma che congiunge via G. Bruno con via Spanò. Nell’orario di chiusura di via Roma potranno circolare i titolari di passi carrabili ubicati sulla stessa via; i soggetti con limitata capacità di deambulazione (solo al fine di sostare negli spazi H a loro riservati); i veicoli adibiti al trasporto disabili (per il tempo strettamente necessario a recarsi al loro domicilio).

Com. Stam.